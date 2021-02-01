16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor
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16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

01.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:22

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 51 gün önce ortadan kaybolan lise öğrencisi Nazlı Demirtaş'ın annesi Nuray Özsöz, "Nazlı'yı görenler ya da yerini bilenler ne olur polisi arasınlar. Kızım sanki kuş olup uçtu" dedi.

Çiğli'de geçen yıl 11 Aralık'ta, Nazlı Demirtaş, yanında kaldığı ablası uyuduğu sırada evden ayrılarak ortadan kayboldu. O tarihten bu yana kızı Nazlı'dan haber alamadıklarını belirten Nuray Özsöz hem yetkililerden hem de vatandaşlardan yardım istediğini belirtti.

16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

"ÇANTASINI DA ALIP GİTTİ"

Pazarda çay satarak geçimini sağlayan Özsöz, kızının neden gittiğine anlam veremediklerini söyledi. Gözü yaşlı anne Özsöz, "Nazlı ile ablası yanıma geldiler. Ben de tezgahı kapattıktan sonra hep birlikte eve geçtik. Ardından yemeğimizi yiyip, sohbet ettik. Sabah olunca iki kardeş, toplanıp eve gittiler. Gittiklerinde ev işlerini yapmışlar. Akşam olunca ablası uyumuş. Ondan sonrası yok. Nazlı, evi terk etmiş. Ablası Hazal sabah uyandığında 'Nazlı yok' diyerek beni aradı. Çantasını da alıp gitmiş. Hemen karakola gittik, ifade verdik. Yaklaşık 1,5 ay oldu hiçbir haber yok. Aramadığımız yer kalmadı. Bizimle hiç iletişime geçmedi. Sokak sokak gezip arıyoruz. Bunun dışında sosyal medyada da arıyoruz. Ancak Nazlı'dan hiçbir iz yok. Hayatta mı değil mi onu bile bilmiyoruz. Sadece biz de değil, arkadaşları da sürekli arıyor" dedi.

16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

"GECEM, GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ"

Nazlı'nın sosyal medya hesaplarını da kapattığını belirten Özsöz, "Neden gittiğini bilmiyoruz. Nazlı'da hiçbir anormallik yoktu. Aramızda kavga veya tartışma gibi şeyler de yaşanmadı. Sosyal medya hesapları kapalı. Telefonun sinyali de son olarak kaybolduğu Çiğli'de sinyal veriyor. Gecem gündüzüm birbirine girdi. Kim aklıma gelirse arayıp soruyorum, sokakları geziyorum. Haftada bir gün de pazara çıkıp çay satıyorum. Her şeyi bıraktım evladımın peşine düştüm" diye konuştu.

16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

"BEN ONU HER ŞEYİ İLE KABUL EDERİM, YETER Kİ GELSİN"

Kızı Nazlı'ya da geri dönmesi çağrısında bulunan Özsoz, "Ne olursa olsun geri gelsin. Ben onu her şeyiyle kabul ederim. O benim çocuğum. Ona kızamam. Gülüp oynayan çocuk bir anda kayboldu. Nazlı'yı görenler ya da yerini bilenler ne olur polisi arasınlar. Eğer kızımı ellerinde tutuyorlarsa geri versinler. Kızım sanki kuş olup uçtu" dedi.

16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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