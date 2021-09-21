15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin 3 sanığına ağırlaştırılmış hapis cezası

KONYA (DHA) - KONYA'da, 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'i (46) ilaçla uyutup, iple boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdükleri ortaya çıkan tutuklu sanıklar Sebahat Bilici (47), Kadir Bakır (41) ve Mustafa Yeşil (44), ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Çumra ilçesinde, belediyede İşçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek, oğlu ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda, Keleş'in izine rastlanamadı. Aradan geçen 15 yıldan sonra Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp Keleş ile ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.

Mahkeme heyeti Sebahat Bilici'ye, 'eşi tasarlayarak öldürme' suçundan; diğer sanıklar Mustafa Yeşil ve Kadir Bakır'a da 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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