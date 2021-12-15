15 yıl cezası onanan Çilem'den Yargıtay'a itiraz

ADANA (DHA) - ADANA'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren ve yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan (30), avukatı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kararın düzeltilmesi için itirazda bulundu. DHA'ya konuşan Doğan, "Bu karar, bana 'neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum" dedi.

Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından geçen ay Doğan'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.