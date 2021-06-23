15. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Başladı

15. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Başladı Üniversitemiz Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi ve Kuzey Makedonya Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 15.

15. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Başladı Üniversitemiz Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi ve Kuzey Makedonya Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 15. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri 21 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi ortamda başladı.

Üç gün sürecek kongreye Azerbaycan, Kuzey Makedonya, İran, Rusya-Tataristan, Belarus, Moldova-Gagauzya, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, Senegal gibi farklı ülkelerden bilim ve sanat insanları katılıyor.

Açılış Töreninde konuşan Kongre Eş Başkanı ve Üniversitemiz Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, "Üç gün sürecek bu etkinlikte ağırlığı iki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan başta olmak üzere Kuzey Makedonya, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Senegal, Dağıstan, Tataristan, Gagauzya/Moldova, Belarus, Hindistan gibi farklı ülkelerden ve Türkiye'den değişik üniversitelerden bilim/sanat insanları bilgi birikimlerini paylaşacak. Bu yıl Unesco ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yunus Emre-HacıBektaşı Veli- Ahi Evran ve Türkçe Yılı ilan edildi. Nisan ayındaki sempozyumumuzu Yunus Emre ve Türkçe armağanı olarak hazırlamıştık. Bu kongreyi de Hacı Bektaşı Veli-Ahi Evran ve Türkçe Armağanı olarak hazırladık ve seramoni sonrası Hacı Bektaşı Veli ve Ahi Evran özel oturumu ile kongreye başlayacağız. Geleneksel hale gelen bu kongrenin kitabı da çok yakında tarafımızca hazırlanacak ve katılımcılara ulaştırılacaktır. Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen bu etkinliğin eskiden olduğu gibi yüz yüze hale geleceği sağlık dolu günlere tüm insanlık bir an önce kavuşur inşallah. Kuzey Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü Direktörü ve Milletvekili sevgili dostum Prof. Dr. RubinZemon'a, Prof. Dr. Osman Kunduracı'ya ve ilmi çalışmalarımıza sınırsız destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ederim". dedi.

Açılışta söz alan Kuzey Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü Direktörü ve Kuzey Makedonya Parlemantesu Milletvekili Prof. Dr. RubinZemonise Türk sanatı, kültürü ve tarihi ile alakalı bu kongrenin ortağı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. RubinZemon Ocak 2022'de Kuzey Makedonya'da düzenleyecekleri bilimsel toplantıda Türk bilim adamlarını görmekten mutluluk duyacağını belirterek Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç'a ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti.

Açılış konuşmaları sonrası ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uluslararası Türk Sanatları Sergisi video gösterisi sunuldu. Öğr. Gör. Olcay Şahin'in Türk Müziğinden iki eseri çevrimiçi ortamda seslendirerek yabancı konuklara Türk Müziğinden bir kesit sunmasının ardından kongre oturumları başladı.

Kaynak: Habermetre