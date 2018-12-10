15 Temmuz'un Sembol İsmi Tijen Karaş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor?

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerler tarafından zorla darbe bildirisi okutularak bir gecede milyonlarca kişi tarafından tanınan Tijen Karaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etti.

"15 TEMMUZ GECESİ YAŞADIKLARINI PAYLAŞIYOR"

Hain darbe girişimi sonrası ekranlarda fazla gözükmeyen fakat katıldığı seminerlerle hain darbe gecesi yaşadıklarını paylaşan Karaş, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Karaş, tüm Türkiye'yi dolaşarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve sunuculuk mesleği ile ilgili bilinmeyenleri meraklılarına anlatıyor.

15 TEMMUZ GECESİNİ TRT'DE NE YAŞANMIŞTI

FETÖ'cü Yarbay Ümit Gençer, Tijen Karaş'a "Tijen Hanım, bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor" dedi. Darbeciler, "Bana bunu yapmayın" diyen Karaş'ı zorla stüdyoya indirdi. Gençer, aşağı inerken Karaş'ı ikna etmek amacıyla "Sizi tanıyoruz, merak etmeyin. Türkiye daha iyi, daha güzel olacak, bildiriyi okuyun" dedi. Karaş ise komutana, "O işler öyle olmuyor. Herkesin canı çok yanacak" karşılığını verdi. Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi. İlker Taşkın'ı silah zoruyla ana kumandanın bulunduğu binaya götüren darbeciler, burada yayın şefini bularak okunacak bildirinin yayınlanmasını istediler. Darbeciler, yayın şefinin yanında bir sivil ve birkaç asker bıraktıktan sonra yeniden yayın merkezine döndü. Karaş'ın, yazıların çok küçük olduğunu, okumasının mümkün olmadığını söylemesi üzerine darbeciler, kendilerine destek veren sivillerle darbe bildirisini önce bir çalışanın mail adresine oradan da prompter cihazına aktardı.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

1975 Ankara doğumlu Tijen Karaş, Ankara Yenimahalleli. Üç çocuklu bir ailenin ortanca kızı olan spiker, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. Uzun yıllardır TRT'de çalışan Tijen Karaş; 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sundu. TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçti. Deneyimli spiker, TRT'de okuduğu darbe girişimi bildirisi ile bir gecede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.