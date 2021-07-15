15 Temmuz şehitleri Sudan'da anıldı
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15 Temmuz şehitleri Sudan'da anıldı

15 Temmuz şehitleri Sudan'da anıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Hainlikte sınır tanımıyorlar. Türkiye aleyhine kimin faaliyeti varsa bakıyorsunuz FETÖ mensupları da orada. Bu örgüte karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Nerede olurlarsa olsunlar kendilerini asla rahat hissedemeyecekler. FETÖ'ye fiilen ya da sözle en ufak müsamaha gösteren devletin karşısındadır. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve her vesileyle hatırlatmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu tören Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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