15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Etkinlikleri
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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Etkinlikleri

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Etkinlikleri
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DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI'NA FİDAN DİKİLDİ15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri programı Isparta'da Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na ağaç dikme töreni ile başladı.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI'NA FİDAN DİKİLDİ

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri programı Isparta'da Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na ağaç dikme töreni ile başladı.

Programda ilk olarak hatıra ormanına Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikiminde konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu; Şehitlerimizin adının verildiği alanda fidan dikimin düzenli olarak her yıl gerçekleştirildiğini kaydederek bu günde burada ağaçlarımızın bakımını yapacaklarını, orman teşkilatının çevreyi diri tutabilmek adına birçok bölgede ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiğini belirti. Vali Seymenoğlu destansı olayların yaşandığı 15 Temmuz adına bu tür organizasyonların önemli olduğunu kaydetti.

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI, MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Garnizon Şehitliği'nde de bir program düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için dua okundu.

Ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri ardından Ulu Cami'nde devam etti.

İkindi namazı öncesinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu ve Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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