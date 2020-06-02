15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
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15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti

Katıldığı bir TV programında "15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen ve komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan geri adım attı. Hakkında soruşturma başlatılan Noyan, ifadesinde "Boş bulunarak söyledim. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm" dedi.

02.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:39

Bir televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı; benim listem, bizim sitede 3-5 var" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan'ın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Noyan, ifadesinde söylediği sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim" dedi.

Geçen hafta İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Noyan, sözlerinin "yanlış anlaşıldığını, yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş sözler olduğunu" kaydetti.

"BOŞ BULUNARAK SÖYLEDİM"

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Noyan, ifadesinde şunları söyledi:

"Televizyon programı 3 Mayıs 2020 gece yarısından önceki saatlerde başlamıştı. Sunucu Esra ile yapmış olduğumuz sohbetimiz yaklaşık 2.5 saat sürdü. Gecenin ilerleyen saatleri olması hasebiyle yorulmuştum. Sohbet sırasında kısaca 'hain darbe girişimi ile ilgili olarak yeniden yapılabileceği yönünde bir beyanatı oldu. Ben de soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Kesinlikle suç işlemek veya toplumu tahkir etmek gibi bir amacım yoktu. Benim herhangi bir listem olmadığı gibi insanlara zarar verebileceğim herhangi bir silahım da yoktur. Hain darbe girişimi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı en adil kararları verdiğine canı gönülden inanıyorum.

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Kanun ülkesinde ihkak-ı hak diye bir şey yoktur. Yargı gerekli önlemleri alır ve cezalandırmaları yapar. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim. Benim beyanlarım 15 Temmuz sürecinin toplumumuzda ve üzerimde oluşturmuş olduğu travmalar ve keskin acılar nedeniyle söylenmiş sözlerdir. Bunun tekrarının olmayacağına söz veririm.

"KAMUOYU KIŞKIRTILDI"

Bu sözlerimle kamusal düzeni korumak adına bir şeyler söylemeye çalışmıştım ancak sosyal medya ortamlarında çarpıtıldı. Özellikle terör örgütlerinin mensupları tarafından ve yurt dışı kaynaklı hesaplardan sözlerim sıkça çarpıtılarak ve photoshop ile söylediğim sözler de eklenerek kamuoyu daha da kışkırtılmıştır."

15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti

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