15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"
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15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"

15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor" 15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhanede'ki olaylarda açılan ateş sonrasında sağ kaşının üzerine gelen iki şarapnel parçasıyla yaralanan 49 yaşındaki Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor" dedi.

15.07.2020 05:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 05:21

15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"

KAYSERİ - 15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhanede'ki olaylarda açılan ateş sonrasında sağ kaşının üzerine gelen iki şarapnel parçasıyla yaralanan 49 yaşındaki Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor" dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'nin Develi İlçesinin Kaymakamı Murat Duru, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Şerife Özkara'yı ziyaret etti. Develi Kaymakamı Murat Duru "Bugün 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında sizleri ziyarete geldik. Tabi sizin ikametiniz İstanbul'da ama yazın baba ocağına geliyorsunuz. Sizin burada olduğunuzu duyduk ve bu vesile ile sizleri ziyarete geldik. Sizlere devletimizin, şahsımızın, Develi'mizin, Hakkari'den Edirne'ye kadar 83 milyon insanımızın minnetini şükranını iletmeye geldim. Allah sizden razı olsun. Tabi 15 Temmuz Çarşamba günü 4. yılını idrak edeceğiz. Bugün biliyorsunuz Türkiye genelinde olduğu gibi Develi'mizde de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın, İç İşleri Bakanlığımızın, Kayseri Valiliğimizin bizlere vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, bu kapsamda siz çok değerli olan gazilerimiz de var. Sizi duyunca koşa koşa geldik, halinizi hatırınızı sormaya geldik. Allah sizden razı olsun. Çünkü; o gün sizin gibi gazilerimiz şehitlerimiz ve bütün Türk milleti Hakkari'den Edirne'ye kadar bayrağına, devletine, milletine, vatanına, demokrasisine uzanan elleri kırıp tarihin çöplüğüne gömdünüz. Allah sizden tekrar razı olsun" diye konuştu.

Kaymakam Duru, "Allah bir daha böyle bir ihanet şebekesini, tarihin görmediği böyle biri ihanet şebekesini Müslüman Türk Milletinin karşısına inşallah çıkartmasın" diyerek şu şekilde konuştu:

"4 yıl önceki bu ihanet şebekesinin yaptığı inşallah son gördüğümüz olur. Müslüman Türk çocukların son gördüğü olur. Çünkü; biz millet olarak tarihimizde böyle bir ihanetle hiç karşılaşmadık. Ben Cizvit Papazı diyorum, Pensinvalya'da yaşayan ve onun örgüt üyeleri paralel devlet yapılanması, Fetullahcı terör örgütü 4 yıl önce bu millete çok ciddi travmalar yaşattı ancak devlet büyüklerimizin Hakkari'den Edirne'ye kadar dediğimiz gibi 83 milyon Müslüman Necip Türk Milletinin iman dolu göğsüne çarptı. Darbe yapmaya kalktılar, bu darbe gerçekleşmedi. Milletimizin Ferasetine, devlet büyüklerimizin ferasetine ve iman gücüne çarptı ve buradan mesaj verildi . Bütün dünyaya emperyalist kumpasçı ülkelere ve onların gayri meşru çocuklarına ülkemizde yaşayan, Türk Devleti yıkılmayacak, Türk Milleti asla yenilmeyecek, Ay Yıldızlı bayrağımız her zaman dalgalanacak. Altı dolu üstü dolu cennet Anadolu toprakları Müslüman Türk Devletinin çocuklarına ait olduğunu bütün dünyaya ispat etmiş oldu. Allah sizden tekrar razı olsun."

49 yaşında olan 15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "Unutulmayacak bir geceydi" diyerek, "Yavuz Selim Camiine yakın otururuz biz. Oğlumla oturduğumuzda telefonuma baktı ve; 'Anne bir kalkışma mı var acaba asker sevkıyatı varmış' dedi. Bende 'Belki Suriye ye sevkiyat vardır' dedim. Sonra haberler twitter de hızlanınca 'eve gidelim orada kararımızı verelim' dedim. Eve dönerken her köşe başında insanlar darbeyi konuşuyorlardı. Eve gittik abdestlerimizi aldık. İki oğlum, 'anne biz çıkacağız arkadaşları bekliyoruz' dedi. Bende 'oğlum siz gideceksiniz ama bu vatan hepimizin, bende bu vatanın bir ferdiyim, bende çıkacağım' dedim. Eğersiz beni çıkarmazsanız pencereden atlar yine giderim dedim. O kadar bir iştah yani kalbimde korku falan hiçbir şey yok. Tabi bu arada haberlerde geliyor mesela FETÖCÜlerin silah sıktığına dair. Cumhurbaşkanımızın televizyondaki çağrısından sonra hiç durmadık. Çocuklarım arkadaşlarıyla gidecekleri yere benimle çıktılar hep beraber gittik. İnsanlar Tekbir sesleriyle öyle bir gidiyorlardı ki o karanlık geceyi sanki aydınlatıyordu onların nurları. Yolda karşılaştığımız polisler bizlere 'inşallah kazanacağız' diyorlardı" ifadesiyle o gece yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi ilk olarak Vatan Caddesi'ne gittiklerini ancak Saraçhane'de olayların daha şiddetli olduğunu duyarak hain darbe girişimine karşı çıkan vatandaşlarla birlikte Saraçhane'ye doğru gittiklerini söyleyen Şerife Özkara, "Saraçhane'ye giderken yoğun silah atışları oldu. O esnada ben alnımdan vuruldum sağ kaşımın üstünden sonra çocuğum beni hastaneye götürdü. Hastanede dediler ki kafanda kurşun var. Hatta o Saraçhane'de bir hastane var o hastanenin içine girdiğimizde yerlerde peçeteler, pamuklar onları aça aça gittik.

Öyle bir dayanışma oldu ki o dayanışmayı hiç unutamıyorum. İnsanlar zincire kenetlenmiş beni hastane içine alırken halbuki o kadar yoğun silah sesleri geliyor ki ona rağmen hastaları koridor yapıp geçirdiler. İçeri girdik başka hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Sonra Allah razı olsun vatandaşlardan bir kısmı 'biz götürelim' dediler. Haseki Hastanesine gittik. Ameliyata alındım, doktor 1 hafta yatmamı söyledi ama ben 1. geceden sonra yatmadım" dedi.

Özkara, " Allah o geceyi kimseye göstermesin, yanımda vurulanlar oldu, kanları oluk oluk akanlar oldu. Anlattığım zaman kalbim ürperiyor o geceyi tekrar hatırlıyorum. Yani biri anlattığı zaman gerçekten o geceye dayanamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum, Allah Reisi başımızdan ayırmasın, vatanımız, devletimiz her zaman var olsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, 'O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor'

Kaynak: İHA

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