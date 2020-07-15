15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi'nin ismi baba ocağı Arpalı'da yaşatılacak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Binası'na atılan bombalarla sol bacağını kaybeden Gazi Selmani Terzi'nin ismi, baba ocağı Arpalı'da Arpalı Belediyesi tarafından yaptırılan parka verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Binası'na atılan bombalarla sol bacağını kaybeden Gazi Selmani Terzi'nin ismi, baba ocağı Arpalı'da Arpalı Belediyesi tarafından yaptırılan parka verildi. Parkın açılışı Vali Cüneyt Epcim'im katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Vali Epcim törende 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ettiğini ifade etti. Demokrasi zaferinin yıl dönümü dolayısıyla gün boyu çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Epcim, "Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. 15 Temmuz gazilerimizin ikisi şehrimizde yaşıyor. Bu Bayburt için onur ve gurur verici bir meseledir." dedi.

Açılışı gerçekleştirilen parka Gazi Selmani Terzi'nin isminin verilmesiyle 15 Temmuz direnişini yad ettiklerini kaydeden Vali Epcim, "Hepimizin bildiği gibi FETÖ'cü ihanet şebekesi 15 Temmuz 2016'da hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde darbe girişimine kalkıştı. Bu girişim milletten darbe alarak sonuçlandı. Milli irade kazandı, ihanet şebekesi kaybetti. Bu ihanet şebekesinin yaklaşık 50 yıllık bir serüveni var. Bu serüven içerisinde çok çeşitli hukuksuzluklara ve usulsüzlüklere sebebiyet vermiş bir ihanet şebekesiyle karşılaştık. Bunlar içerisinden bazılarını ifade etmek gerekirse; askeri casusluk çok önemli bir noktadadır. İtirafçıların ifadelerinden çok önemli bir casusluk şebekesi oluşturdukları ortaya çıkmakta. Milyonlarca gencin girdiği sınavları sabote ederek, sınav sorularını çalarak kamu kurumlarına sızdıklarını görmekteyiz. Bu noktada yine milletimize büyük bir ihanet içerisinde olduklarını görüyoruz. İtirafçıların ifadelerinden terör örgütleriyle ittifak yaptıkları anlaşılmakta. Benzeri birçok usulsüzlüğü, haksızlığı ve hukuksuzluğu içerisinde barındıran bu örgüt son olarak 15 Temmuz 2016'da büyük bir darbe girişimine, bir ihanete girişti ve çok şükür milletimizin, milli iradenin kararı galip geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradeyi sokağa çağırmasıyla bu darbe başarısızlıkla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, darbe girişiminin ardından yerlileşme adımlarının daha önem kazandığına işaret ederek şunları söyledi: "Savunma sanayinde yapılan yerlileşme hamleleri, milli ve yerli ekonomiye yönelik adımlar, SİHA ve İHA'ların hakimiyeti, terör örgütleriyle mücadelenin son derece başarılı bir biçimde yürütülmesi gibi bir takım hayırlı sonuçlara vesile oldu. Özellikle FETÖ'cü ihanet şebekesinden kamu kurumlarının temizlenmesi oldu. Şu anda bu kurumlarımız olabildiğince başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen binlerce insanımızı yurt dışından ülkemize getirip her türlü sağlık hizmetini vermemiz gibi benzeri birçok örnekle bu süreci başarıyla götürdüğümüz görülmekte. Bugün Gazi Selmani Terzi Parkı'nın açılışı vesilesiyle bir araya geldik. Yarın da çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü anacağız. Bu vesileyle Arpalı Belediye Başkanımız Abdurrahman Polattimur'a teşekkür ediyorum. Parka gazimizin ismini verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum."

Darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit olan 251 vatandaşımıza rahmet dileyen Vali Epcim, 2 binden fazla gaziyi ise hayırla yad ettiğini belirtti.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ise FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türk Milleti'nin istiklal ve istikbaline kast ettiğini ifade etti. Darbe girişimi esnasında Gölbaşı Özel Harekat Binasında sol bacağını kaybeden Gazi Selmani Terzi'nin isminin Arpalı Belediyesi Meclisi tarafından yeni açılacak parka verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Başkan Polattimur, "O hainlere inat gazimizin ismini bu alanda yaşatacağız. Yaklaşık 3 yıldır yapımı devam eden parkımızın Kasaba Tarım Hafızası ve Açık Müze bölümlerini tamamlayarak önemli bir ziyaret alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Parka ismi verilen Gazi Selmani Terzi'de yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Cüneyt Epcim ile Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur tarafından Gazi Selmani Terzi'ye plaket takdim edildi.

Tören ilahi ve ezgi dinletisinin ardından sona erdi.

Törene Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA