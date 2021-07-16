15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Program Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekrandan vatandaşlara izletildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Akın Levent, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı.

Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi Türk Milleti eğilmedi Türkiye yenilmedi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir.

Türk Milleti 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Büyük Türk Milleti; o gece verdiği mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine layık olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Kurtuluş Savaşında Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmamı, İzmir'i işgal ettiklerinde Yunanlılara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'i çıkaran büyük Türk Milleti, yeni kahramanlar çıkarmıştır.

15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımız şehitlik, 2200 vatandaşımızda gazilik şerefine ulaşmıştır. Bugün Ülkemizin her köşesinde coşkuyla, gururla söylenen bağımsızlık türkülerinin asıl bestekarı, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecek olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir.

Onlar, 15 Temmuz gecesi cesaretleri, dirayetleri, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Onlara minnettarız.

Emanetleri emanetimizdir. Onların sahip çıktığı gibi bizler de sahip çıkacağız ve namerdin elini değdirtmeyeceğiz bu aziz vatana, bu kutsal bayrağa.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıldönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıralarıyla ve kanlarıyla mübarek kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde En büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Sözlerime üstat Abdurrahim KARAKOÇ'un şu dörtlüğüyle son vermek istiyorum.

Ölüyorum dese de ölmez TÜRKİYE

Bir değil bin yara yese de ölmez TÜRKİYE

İçindeki cevher sökülüp atılmadıkça

Asırlar boyu can verse de ölmez TÜRKİYE.

Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Konuşmaların ardından şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, camilerden sala okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre