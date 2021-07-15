15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Protokolü ve Şehit aileleri ile birlikte 23. Piyade Tümen Komutanlığında bulunan Şehitlik Anıtı ile Yeşilyurt Mezarlığındaki Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Protokolü ve Şehit aileleri ile birlikte 23. Piyade Tümen Komutanlığında bulunan Şehitlik Anıtı ile Yeşilyurt Mezarlığındaki Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlik Anıtına ve Şehitlerimizin mezarlıklarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: Habermetre

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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ - Haberler
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