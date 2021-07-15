15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Protokolü ve Şehit aileleri ile birlikte 23. Piyade Tümen Komutanlığında bulunan Şehitlik Anıtı ile Yeşilyurt Mezarlığındaki Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.