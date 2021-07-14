15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesi ve gazi Mustafa Semerci'yi ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesi ve gazi Mustafa Semerci'yi ziyaret etti.

Vali Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerin şehit Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz ile bir araya geldiği ziyarette, dua edildi.

Gazi Mustafa Semerci ve ailesine de ziyarette bulunan Sezer ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Vatan İçin Can Verenler Derneği'ni ziyaret etti.

Sezer, ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin düzenleyeceğini belirterek, "Bu şanlı mücadelede vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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