15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van, Muş ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:15

Van, Muş ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Van'da Akköprü Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler kabirleri başında anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ömer Keskin ve törene katılanlar şehitler için dua etti.

Daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindekiler, Tuşba ilçesindeki "Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı"na şehitler anısına fidan dikti.

Etkinliklere Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, vali yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hamdullah Şevli, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Vali İlker Gündüzöz ile protokol üyeleri, Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitler için dua eden Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin milli birlik ve beraberlik içinde hainlere karşı vatanını koruduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nda da milletin aynı mesajı verdiğini anımsatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bugün de milli birlik ve beraberlik içinde aynı mesajı vermeye devam ediyoruz. Hainlere karşı bu millet her zaman birlikte. Hain FETÖ ve onun geri plandaki ağababaları, dış mihraklar ve diğer iç uzantılarıyla bu memleketi yıkmaya, memleketin kaynaklarına el koymaya çalıştılar. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı, o da bu milletin feraseti. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her zaman her türlü zorluğu aşarız. Ayasofya Camisi'ni aslına döndürdük ama dış mihrakların nasıl hareket ettiğini gördük."

Etkinlikler kapsamında ardından Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Programlara Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum amirleri, polis, asker ve akademisyenler katıldı.

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Zahit Er'in ailesini ziyaret etti.

Akbıyık beraberinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile 2016'da Şemdinli ilçesinde aracını yakmak isteyen teröristlere tepki gösterdiği için şehit edilen 2 çocuk babası Zahir Er'in ailesiyle bir araya geldi.

Şehidin eşi Hasret Er ve çocuklarıyla sohbet eden, hediyeler veren Akbıyık ile beraberindekiler daha sonra İl Müftülüğü tarafından Hacı Sait Camisinde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Sosyal mesafe kuralları kapsamında düzenlenen programda şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, dua edildi.

Programa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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