15 Temmuz Demokrasi kahramanları 15 ülkede anıldı

Sırbistan, Japonya, Pakistan, Bosna Hersek, Malezya, Katar, Rusya, Mısır, Afganistan, Hırvatistan, Güney Afrika, Romanya, Bahreyn, Filistin ve Arnavutluk gibi dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde 15 Temmuz demokrasi kahramanlarımız saygıyla anıldı.

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Pedallar Demokrasi İçin Dönüyor etkinliği ilgiyle takip edildi. Etkinliğe Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojša Stefanovic, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekominiksyon Bakanı Rasim Ljajic, Gençlik ve Spor Bakanı Predrag Perunicic katıldı.

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi amacıyla 2009 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında etkinlikler gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 3. yılında dünyanın farklı bölgelerinde farklı temalarla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlemekte, projeler yürütmektedir.

Bu çerçevede Pakistan, Japonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Malezya, Katar, Rusya, Mısır, Afganistan, Hırvatistan, Güney Afrika, Romanya, Bahreyn, Filistin ve Arnavutluk gibi dünyanın farklı yerindeki 15 ülkede 15 Temmuz demokrasi kahramanlarımız saygı ve rahmetle anıldı.

Demokrasi mücadelemizi dünyaya anlatmak için önemli sorumluluklarımız var

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında görüşlerini belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Bu darbeye asker, devlet görevlileri veya belirli bir statü grubu değil, öncelikle halk müdahale etti. Türk halkı darbecilere karşı, tarihte eşine az rastlanır korkusuz ve kararlı bir duruş sergiledi. Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi adına 10 yıldır dünya çapında faaliyetler yürüten enstitümüzün; halkımızın bu demokrasi mücadelesini dünyaya anlatmak adına önemli bir sorumluluğu var. Hain girişimin üçüncü yılında dünyanın 15 farklı ülkesinde demokrasi mücadelemizi geniş kitlelerle buluşturduk. "dedi.

Pedallar demokrasi için döndü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Pedallar Demokrasi İçin Dönüyor 15 Temmuz Demokrasi Bisiklet Koşusu Belgrad'da gerçekleştirildi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından da desteklenen programBelgrad'ın Košutnjak Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Elçilik Çalışanları, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojša Stefanovic, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekominiksyon Bakanı Rasim Ljajic, Gençlik ve Spor Bakanı Predrag Perunicic, Sırbistan Bisiklet Birliği ve Novi Sad Bisiklet Kulübü yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Stefanovic: Teröre ve organize suça karşı Türkiye ile ortak hareket etmek istiyoruz.

15 Temmuz Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışında açılış konuşması yapan Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, 3 yıl önce Türkiye'de demokrasiye karşı bir kalkışma gerçekleştiğine dikkat çekerek Türkiye'nin teröre ve organize suça karşı verdiği mücadeleye destek verdiklerini ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin Sırbistan için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojša Stefanovic, 3 yıl önce Türk halkının devletine karşı kalkışılan bu hain olaya güçlü ve etkili bir şekilde cevap verdiğini, Türkiye'de demokrasinin sahiplenilmesinin bir çok ülkeye örnek olabileceğini söyledi.

Bisiklet koşusu etkinliğinin yanı sıra Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından 15 Temmuz ile ilgili bir de konferans düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Ufuk ULUTAŞ ve Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut ÖZCAN'ın katılımı ile 16 Temmuz 2019 tarihinde Sırbistan Avrupa Araştırmaları Enstitüsünde bir konferans gerçekleştirilecek.

15 Temmuz kahramanları Japonya'da anıldı.

15 Temmuz anma etkinleri çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü, Japonya'nın Yokohama kentindeki Yokohama Sparkling Festivali kapsamında gerçekleştirilen sokak yürüyüşüne katıldı. Yokohama'nın şehir merkezindeki Liman Caddesinde gerçekleştirilen sokak yürüyüş töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği çalışanları, üniversite işbirlikleriyle kurulan Yunus Emre Mehter Takımı ve Türk folklor kıyafetleri giymiş Japon dostlarımız ile birlikte yaklaşık 75 kişilik bir ekip yürüyüşte yer alarak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü andı.

Kaynak: Bültenler