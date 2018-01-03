15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2017/2018 iş takvimi. Sömestir tatili veya yarıyıl tatili olarak adlandıran 15 tatil ne zaman? Milyonlarca öğrenci internette bu sorunun cevabını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 - 2018 iş takvimine göre 15 tatil 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde yayınlamış olduğu çalışma takvimiyle birlikte 15 tatil tarihini duyurdu. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

BU SENE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

15 tatil nedir?



Sömestir tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullarda eğitim-öğretime verilen ara. Çoğunlukla şubat ayına denk geldiği için şubat tatili ve genellikle 15 günlük bir tatil olduğu için özellikle çocuklar tarafından 15 tatil olarak da adlandırılır. Öğrenciler, öğretmenler ve okulların idari personeli bu dönemi dinlenerek ve akademik yılın ikinci dönemine hazırlık yaparak geçirirler. Birinci dönemin sonunda, sömestr tatili başlamadan önce öğrenciler yarıyıl karnelerini alırlar.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

* 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

* 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

* 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

* 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

* 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

* 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

* 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

* 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

* 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

* 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

* 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

* 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

* 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

* 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil