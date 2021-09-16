15 metrelik Tarihi Bursa Surları'ndan düşen kişiyi ağaçlar kurtardı

Bursa'da, manzara izlemek için çıktığı 15 metrelik tarihi surlarda dengesini kaybederek düşen Saadettin Akman (35), hızını kesen ağaçlar sayesinde ölümden döndü. İtfaiye tarafından kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Akman tedavi altına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Bursa Surları'nda yaşandı. Kuruçeşme Mahallesi'nin üstünde bulunan tarihi surlara manzara izlemek için çıkan Saadettin Akman, iddiaya göre dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Ağaç dallarına çarparak yavaşlayan Akman, toprak zemine düşerek yaralandı. Akman'ın yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akman'ın düştüğü bölgeye ulaşmak için çalışma başlatırken itfaiyeden destek istedi. Metruk bir binanın bahçesinden ağaçlık alana giriş olduğunu belirleyen ekipler, Akman'ı kurtarmak için harekete geçti. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Akman'ı düştüğü bölgeden çıkartmak için seferber olurken, mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan Akman, düştüğü yerden güçlükle çıkartıldı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edilen Akman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.