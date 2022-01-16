15'inci Bodrum Mandalina Hasat Festivali yoğun katılımla gerçekleşti

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, '15'inci Bodrum Mandalina Hasat Festivali' düzenlendi. Katılımın yüksek olduğu festivalde yöresel lezzetlerin yer aldığı stantların yanı sıra müzik ve yöresel dans gösterileri ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Bodrum Mandalina Hasat Festivali Bitez Mahallesi Köy İçi mevkiinde yapıldı. Festivale Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, hava muhalefeti nedeniyle 1 hafta ertelenen festivale yoğun katılım olduğunu belirterek, "Arzumuz turizmin gölgesinde kalmış tarım ürünümüzü hayatta kalmasına yönelik çabalarımız. Üreticilere önerilerimiz oldu, çalıştaylar yapılıyor. Bu ürünü gelecek nesillere aktarıp Bodrum ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bodrum yöresel halk oyunlarının gösteri yaptığı festivalde, Ender Kasal ve Didem Kasal sahne aldı. Şefler tarafından içerisinde mandalina olan yemekler yapıldı. Vatandaşlar açılan stantlardaki yöresel ürünleri ve mandalina ile yapılan kek, lokum gibi yiyecekleri hem tattı hem de satın aldı. Yoğun katılımın olduğu festivalde binlerce yerli vöe yabancı turist, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'in seslendirdiği şarkılarla eğlenceli dakikalar yaşadı.