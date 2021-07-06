"15 Bin Mahallede Birer Okul, Halk Eğitim Merkezine Dönüştürülecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"15 Bin Mahallede Birer Okul, Halk Eğitim Merkezine Dönüştürülecek"

'15 Bin Mahallede Birer Okul, Halk Eğitim Merkezine Dönüştürülecek'
Habermetre - Haberler | Toplum

Gaziantep programı kapsamında, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Halk Eğitim Merkezinin açılışına katılan Bakan Ziya Selçuk, hayat boyu öğrenmenin önemine işaret etti.

Gaziantep programı kapsamında, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Halk Eğitim Merkezinin açılışına katılan Bakan Ziya Selçuk, hayat boyu öğrenmenin önemine işaret etti. Bakan Selçuk, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimi beşikten mezara kadar gördüklerini ve bu prensibi izlediklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun sadece sohbetini değil, gereğini yapmakla mükellef insanlarız. Türkiye'de yaşayan her insanımızın erişimini arttıracak hizmetler olan çalışmalar bir kat daha artıyor. Biz eğer bu kurumları kurmazsak, geliştirmezsek, insanların yaşam boyu eğitim alma imkanları daralacak ve biz durdukça paslanacağız. O yüzden de HEM'leri çok önemsiyoruz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla çok çeşitli projelere imza atıyoruz. Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında HEM'e dönüştürüyoruz. Çünkü yaklaşık 1000 kadar olan halk eğitim merkezimiz yetmiyor, çok büyük bir talep var, müthiş bir başvuru var. O yüzden de 'Yeni binalar yapamıyorsak, yeni birtakım merkezler oluşturamıyorsak ne yapabiliriz? ' diye düşünürken arkadaşlarımız, 15 bin okulumuzu 15 bin mahallemizde seçip HEM yapmaya karar verdik. " Birkaç ay önce köy muhtarlarına bir mektup yazdığını ve köylerde yaşayan yetişkinler için de isterlerse HEM açabileceklerini söylediğini anımsatan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Yeni bir bakış açısı geliştirip 'Her köyümüzde isterlerse, dilerlerse 386 alandan herhangi birine sekiz on yetişkinin bir araya gelmesiyle beraber orayı HEM yaparız. ' dedik. Şu ana kadar 100 bini aşan kursiyerimiz var ve bu arkadaşlarımız bu kursları, bu sertifikaları aldıktan sonra kooperatifler kuruyorlar ve ürettiklerini satıyorlar. Özellikle bu kadınlar arasında daha yaygın olarak görülen bir şey. İşte tam da 2023 Eğitim Vizyonu'nda eğitimde fırsat adaleti dediğimiz şey de bu. Fırsat eşitliği değil, fırsat adaleti çünkü eşitlik; herkese eşit vermektir, adalet ise hak ettiği şeyi vermektir. Herkesin hak ettiğini alabilmesi için halk eğitim merkezlerimizi yeni bir çıtaya kavuşturuyoruz. 'Herkes İçin Her Zaman Her Yerde' sloganıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. " Suriyeli öğrencilere destek çağrısı Gaziantep'teki yeni HEM'in oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, AB'nin bu gibi desteklerinin artmasını beklediklerine dikkati çekerek yeni yapılan HEM gibi yeni 100 tesis daha beklediklerini aktardı ve ekledi: "Türkiye, Suriyelilerin misafir edildiği bir yer. Biz bu insanlara da hizmet etmeyi gönülden sürdürüyoruz. Bu anlamda Suriyeli misafirlerimizin okullaşması oranında her geçen gün dünya rekorları kırıyoruz. Sadece Şehitkamil'de ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenci sayısı 6 bin 600. Bu rakam, dünyada birçok ülkenin bir araya gelip de göçmen olarak dahi alamadığı sayı. Bunlarla ilgili destekler tüm insanlığın vicdanı olarak, tüm insanlığın barışa hizmeti olarak önemli diye düşünüyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"15 Bin Mahallede Birer Okul, Halk Eğitim Merkezine Dönüştürülecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:45:41. #1.14#

title