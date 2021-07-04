"15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da vizyona girecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklana film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir.

Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Koza Altın, İstikbal, Halkbank ve Ziraat Bankasının sponsor olduğu film 15 Temmuz'da vizyona girecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş