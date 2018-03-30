14 Yılda 400'ün Üzerinde Kalıcı Eseriyle Yeni Ümraniye

14 yılda yapılan 400'ün üzerinde kalıcı eserleri ve hizmetleriyle kabuk değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldi.

28 Mart 2004'de yapılan yerel seçimlerde, Başkan Hasan Can ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Ümraniye, aradan geçen 14 yıllık sürenin ardından modern ve çağdaş yüzüyle İstanbul'un parlayan yıldızı haline geldi. 2014 yılında yapılan Yerel Seçimlerde üçüncü kez seçilerek güven tazeleyen ve ilk dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de Ümraniye'yi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam eden Başkan Hasan Can, geceli gündüzlü sürdürdüğü hizmetlerle, Ümraniye'de yaşama ayrıcalığını bir kez daha pekiştirdi.

Bir yandan yürüttüğü klasik belediyecilik hizmetleriyle Ümraniye'nin çehresini değiştiren Ümraniye Belediyesi, sonucunda alanında rekor kabul edilen hizmetlere imza attı. Nikah Sarayı, Aşevi, Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık Ocakları, Sosyal marketler, Okullar, muhtarlık binaları, Asfalt Fabrikası gibi 400'ü aşkın kalıcı eser kazandıran Ümraniye Belediyesi, verdiği ruhsat ve inşaat alanı rakamlarıyla Türkiye rekoru kırdı. Yollar asfaltlandı, caddeler yenilendi, sokaklar pırıl pırıl temizlendi. Ümraniye'nin dört bir yanı parklar ve yeşil alanlarla donatıldı. Klasik belediyecilik hizmetlerinde onlarca yılda yapılamayan hizmetler 14 yıla sığdırıldı, Ümraniye'nin modern görünümü pekiştirildi. İş merkezleri ilçeye taşınmaya devam etti, bankalar ardı ardına yeni şubeler açtı ve son olarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin gelmesiyle de artık"Yeni Ümraniye" yüzüyle finansın ve ticaretin de merkezi oldu.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek çalışmalara da imza atan Ümraniye Belediyesi, bu alanda hayata geçirdiği projelerle medyada geniş yer bulurken, akademik tezlere de konu oldu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen belediye, kültürel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği hizmetlerle Ümraniye'nin adını uluslararası platforma taşıdı. 14 yılda yapılan dev hizmetlerle kabuk değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldi.

Ümraniye; borçsuz olarak kentsel dönüşümünü tamamlaması ve ilçe sakinlerine hizmet vermek üzere yaptırdığı 400'ün üzerinde kalıcı eserle ilçe belediyeleri arasında örnek gösteriliyor. Son 14 yılda yapı stoku açısından yüzde 64'ü yenilenen ilçe, depreme dayanıklı altyapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, yeşil alan miktarıyla Türkiye'nin ötesine geçerek Avrupa standartlarının üzerine çıkan ilçede, kişi başına 12 metrekare yeşil alan düşüyor.

Klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında, kültürel ve sosyal etkinliklerde de rekor sayılara imza atan ilçede, vatandaşlar kendilerine mümkün olan en iyi hayat standartlarını yaşatmayı amaçlayan bir hizmet almaya devam ediyor. - İSTANBUL