Son dakika haber: 14 yıl önce, 6 ay arayla kaybolan 2 arkadaşın öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı

14 yıl önce, 6 ay arayla kaybolan 2 arkadaşın öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 14 yıl önce, 6 ay arayla kaybolan Mahmut Şahin ile arkadaşı Nihat Şahin'in öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü ortaya çıktı. Olaya karıştığı belirlenen 4 kişiden 2'si gözaltına alınırken, birinin cezaevinde, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gölcük ilçesinde 15 Mayıs 2007 tarihinde Mahmut Şahin, 30 Kasım 2007 tarihinde ise arkadaşı Nihat Şahin kayboldu. O dönemde kayıp şahıs vakalarını inceleyen polis ekipleri, iki arkadaşın izine ulaşamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Şahin ile Nihat Şahin'in dosyalarını tekrar açtı. Ekipler, eski dosyalarda ismi geçenlerin telefon kayıtlarını incelemeye başladı. O dönemde olaya şahit olan kişilerin ifadelerine de başvuran polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliye ulaştı.

Şüphelilerden birinin yurt dışında, birinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenleyerek Serdar T. (38) ve A.Y.'yi (51) gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'i öldürdükten sonra cesetlerini gömdüklerini itiraf etti.

BİRİNİN KEMİKLERİNE ULAŞILDI, DİĞERİ ARANIYOR

Şüphelilerin yer göstermesiyle Gölcük'e bağlı Nüzhetiye köyü kırsalındaki bir dere kenarında insan kemiklerine ulaştı. Yapılan DNA testinde kemiklerin Nihat Şahin'e ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Karamürsel'e bağlı İznik yolu mevkiine gömdüklerini söyledikleri Mahmut Şahin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı