"14 yaşında yaşadığı kabusu anlatan kız çocuğu canlı yayında isyan etti!"
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"14 yaşında yaşadığı kabusu anlatan kız çocuğu canlı yayında isyan etti!"

'14 yaşında yaşadığı kabusu anlatan kız çocuğu canlı yayında isyan etti!'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Diyarbakır'da evlenmek için ailesinden isteyip olumsuz yanıt aldığı amcasının kızı F.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (37), delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da evlenmek için ailesinden isteyip olumsuz yanıt aldığı amcasının kızı F.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D. (37), delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. İstismara uğradığını iddia eden 14 yaşındaki F.D. yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta programında dile getirdi.

 Olay günü yengesinin "Gel bahçede torunlarımla oyna." diyerek kendisini çağırdığını, sonra da oğluyla üst kata kilitlediğini anlatan F.D: "Bağırdım, sesimi kimse duymadı." dedi. Mağdur kız çocuğu, aynı odaya kilitlendiği kuzeninin elbiselerini çıkarması için onu zorladığını ama kabul etmediğini söyledi. F.D. direnince, kuzeninin kendisine şiddet gösterdiğini belirterek "Sopayla saldırdı, sırtıma, ayağıma, elime vurdu, dudaklarımı kan içinde bıraktı." dedi. Sonra da bayıltıp istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Önce korkudan babasına söyleyemediğini "Dudaklarımı kapatmıştım. Babam hiçbir şey görmedi" sözleriyle anlattı. Olayı duyan ablasının, amcasının evine giderek hesap sorduğunu belirtti. Amcasının karısının "Benim oğluma iftira atıyorsunuz." diyerek "Benim oğlum yapmadı, senin baban böyle bir şey yaptı." sözleriyle babasına istismar iftirası attığını da ekledi.

 "ÖNCE ABLAMI İSTEDİLER, BABAM VERMEYİNCE BENİ İSTEDİLER"

 Mağdur kız çocuğu 8 ay önce, şüpheli kuzeni için ablasını istemeye geldiklerini anlattı. Babasının "iki eşinize de şiddet uyguluyorsunuz, ikisi de kocaya kaçtı" diyerek kabul etmediğini, bunun üzerine amcasının, oğluna kendisini istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca istismara maruz kaldığını ileri sürdü. İstismar şüphelisi serbest kaldığında ise adli tıp raporlarının henüz gelmediğini iddia etti.

Kaynak: Hürriyet

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