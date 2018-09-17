9 Ay Boyunca Cinsel İstismara Uğrayan Elizabeth Smart, Kamera Karşısında Korkunç Olayı Anlattı

Elizabeth Smart 4 Haziran 2002 gecesi, 14 yaşındayken Utah, Salt Lake City'deki evinden kaçırılmış, Pedofili Brian David Mitchell tarafından tam dokuz ay boyunca cinsel istismarda bulunmuştu.

KAÇIRILDIKTAN SONRA 9 AY BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Brian David Mitchell ve eşi Wanda kaçırıdıkları Elizabeth Smarttam 9 ay boyunca küçük kızı istismar ettiler. Sarı saçlı, mavi gözlü kız çocuğunu bulmak için ABD'nin dört bir yanında arama başlatılmış, Smart, Mart 2003'te kendisini kaçıran Mitchell ile sokakta yürürken tespit edilerek kurtarılmıştı.

KAÇIRANLARDAN BİRİNİN SERBEST KALMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Tacizci Brian Mitchell, tutuklanarak iki kez ömür boyu hapis cezası almıştı. Mitchell'in suç ortağı eşi 64 yaşındaki Wanda Barzee'in, 15 yıl hapis yattıktan sonra haftaya serbest kalacak olması, şu an 30 yaşında olan talihsiz kadını harekete geçirdi.

YAŞADIĞI KABUSUN DETAYLARINI ANLATTI

Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmak için kamera karşısına geçip korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı. Smart, "Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti." Elizabeth Smart, "Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu. "Bana hiçbir zaman bana yardımcı olmadı. Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı. Onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor" diye isyan etti.