9 Ay Boyunca Cinsel İstismara Uğrayan Elizabeth Smart, Kamera Karşısında Korkunç Olayı Anlattı
14 yaşında evinden kaçırılıp dokuz ay boyunca cinsel istismara uğrayan Elizabeth Smart, yaşadığı korkunç olayın ayrıntılarını anlatmak için kamera karşısına geçti.
Elizabeth Smart 4 Haziran 2002 gecesi, 14 yaşındayken Utah, Salt Lake City'deki evinden kaçırılmış, Pedofili Brian David Mitchell tarafından tam dokuz ay boyunca cinsel istismarda bulunmuştu.
KAÇIRILDIKTAN SONRA 9 AY BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI
Brian David Mitchell ve eşi Wanda kaçırıdıkları Elizabeth Smarttam 9 ay boyunca küçük kızı istismar ettiler. Sarı saçlı, mavi gözlü kız çocuğunu bulmak için ABD'nin dört bir yanında arama başlatılmış, Smart, Mart 2003'te kendisini kaçıran Mitchell ile sokakta yürürken tespit edilerek kurtarılmıştı.
KAÇIRANLARDAN BİRİNİN SERBEST KALMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Tacizci Brian Mitchell, tutuklanarak iki kez ömür boyu hapis cezası almıştı. Mitchell'in suç ortağı eşi 64 yaşındaki Wanda Barzee'in, 15 yıl hapis yattıktan sonra haftaya serbest kalacak olması, şu an 30 yaşında olan talihsiz kadını harekete geçirdi.
YAŞADIĞI KABUSUN DETAYLARINI ANLATTI
Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmak için kamera karşısına geçip korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı. Smart, "Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti." Elizabeth Smart, "Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu. "Bana hiçbir zaman bana yardımcı olmadı. Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı. Onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor" diye isyan etti.
-
Hasta mısın sen Allah aşkına kız tecavüze uğramış senin dediğine bak kendisi istedi sanki. Bir de sizin zamanınızdaki kızlara da yazık bir kızlar namustan sorumlu dimi erkekler değil. Şu zihniyetle Angel yazmış bir de utanmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
14 yaşında güzel kızmış da kirletmişler kızı pislikler pskoloji gitmiştir bunun. bir de 9 ay boyunca ağır hasarlı pert. artık bu hayatta çok dikkatli olcaksın sağa bak pislik sola bak yobaz almış başını gidiyor çünküCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
yetersiz kanunlar...Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Bizim zamanımızda bir kızın en güzel çeyizi hiç öpülmemiş mühürlü dudaklarıydı. Şimdi bakıyorum da az kullanılmış ikinci el piyasası büyük bir sükse yapmış kardeşCevap Yaz 4 9 Yayından KaldırYORUMA BAK : Nasıl bir embesilsin sen ?? Hayvan diyeceğim de hayvanalara hakaret olur6 1 Yayından Kaldır