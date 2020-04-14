14 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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İstanbul, Güncel

14 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

14.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:17
14 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.04.2020 09:00 - 14.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOL bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2435959) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKTUĞ, İLHAN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2437616)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CESUR, DAMLA 1, DUYGU, KULA, MESUT, MUDANYA, OTAĞ, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436911)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAŞAK, BUĞDAY, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, GÜRSEL, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, MÜCAHİT, SAKARYA, SANCAK, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER sk ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAŞAK, BUĞDAY, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, GÜRSEL, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, MÜCAHİT, SAKARYA, SANCAK, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2433679)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAŞARI, BUHARA, FULYA, KAMELYA, LALEZAR, RUKİYE, SEMERKANT, ÖZGÜN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2436104)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435630)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435204)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435212)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435211)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435203)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435202)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SARIYER sk 09:02-15:02 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2435167)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk/ YENİ mah AKÖREN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2437679)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., 114. ARALIK, 308., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2433170)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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