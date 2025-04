14 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

14 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 14 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Nisan tarihinde neler oldu? 14 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 14 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

14 NİSAN NE GÜNÜ?

Dünya Gökyüzünü İzleme Günü, her yıl gökyüzünün ve evrenin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla kutlanan özel bir gündür. Bu anlamlı gün, özellikle ışık kirliliğine karşı farkındalık yaratmak ve insanları gece gökyüzünü gözlemlemeye teşvik etmek için düzenlenir. Astronomi meraklılarının yakından takip ettiği bu etkinlik, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerini çıplak gözle veya teleskopla izleme fırsatı sunar.

Dünya Gökyüzünü İzleme Günü nedir

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1205 - Bulgar Çarı Kaloyan komutasındaki Bulgarlar ile Latin İmparatoru I. Baudouin komutasındaki Haçlılar arasında Hadrianapolis Muharebesi yaşandı. Savaş, Kumanlar ve Bizanslı Yunanların desteği ile başarılı bir pusu kuran Bulgarlar tarafından kazanıldı.

1828 - Noah Webster, ilk İngilizce sözlük olan An American Dictionary of the English Language'ı yayımladı.

1865 - ABD Başkanı Abraham Lincoln'e, John Wilkes Booth tarafından suikast yapıldı. Lincoln ertesi sabah öldü.

1894 - Thomas Edison, sinemanın bir öncüsü sayılabilecek "kinetoscope" adlı cihazının ilk gösterisini yaptı.

1900 - Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda, Osmanlı Pavyonu da yer aldı.

1912 - Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. 'Müruriye' denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

1912 - Dönemin en büyük yolcu gemisi RMS Titanic, gece yarısından önce 23:40 sularında bir buzdağı ile çarpıştı ve batmaya başladı.

1927 - İsveç'in Göteborg şehrinde Volvo araç şirketi kuruldu.

1928 - Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani, Bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi.

1931 - İspanya'da Kral XIII. Alfonso, tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

1944 - Hindistan'ın Bombay Limanında gerçekleşen büyük patlama, 300 kişinin ölümüne yol açtı.

1947 - Güreşçi Yaşar Doğu Avrupa Şampiyonu oldu, Türkiye millî takımı da Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

1956 - Chicago, Illinois'de video ilk kez halka tanıtıldı.

1963 - Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği kuruldu.

1979 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Beykoz'da 2 polis ve Şekerbank'ın eski müdürü öldürüldü. Öldürülen müdürün baş ucunda, "Beklenen gün geldi. Bir halk düşmanı daha yok oldu. Ya özgürlük ya ölüm, ihtilal yolu Çayanların yolu." yazılı bir kâğıt bulundu.

1981 - Bülent Ersoy, Londra'da geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi.

1987 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

1992 - Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

1994 - ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, üç Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri düşürdü.

1994 - Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında; Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay Başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

1999 - NATO savaş uçakları, Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı; 75 kişi öldü.

2000 - Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START II anlaşmasını onayladı.

2001 - Bangladeş merkezli sosyo-kültürel kuruluş Chaayanot'un organize ettiği Pahela Baishakh kutlamalarına bir dizi bombalı saldırı düzenlendi.

2007 - Ankara'nın Tandoğan meydanında Cumhuriyet Mitingi gerçekleştirildi.

2010 - Çin'in Çinghay eyaletinde, 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 2698 kişi öldü, 12.000'den fazla kişi de yaralandı.

2020 - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin koronavirüs pandemisini ele alma ve Çin ile ilişkisine ilişkin bir soruşturma bekleyen Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) finansmanını askıya aldığını duyurdu.