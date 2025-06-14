14 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

14 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 14 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Haziran tarihinde neler oldu? 14 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 14 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

14 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 14 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü, hayat kurtaran gönüllü kan bağışçılarının farkındalığını artırmak ve bağışın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Bu özel gün, aynı zamanda güvenli kan temini konusunda toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde tüm dünyada anılan 14 Haziran, düzenli ve gönüllü kan bağışının hayat kurtardığına vurgu yapıyor. Kan bağışı, özellikle kazalar, ameliyatlar, doğum ve kan hastalıklarında hayati önem taşıyor.

Türkiye'de de Kızılay başta olmak üzere çeşitli kurumlar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında etkinlikler düzenleyerek bağışçıları onurlandırıyor ve yeni gönüllülerin sürece katılmasını teşvik ediyor.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedir

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1777 - Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi. (Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)

1789 - Darıdan damıtılarak yapılan ilk viski, Amerikalı din adamı vaiz Elijah Craig tarafından üretildi. Bu tür viskiye Bourbon adı verildi, çünkü bu din adamı Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyordu.

1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferruch şehrine 34000 asker çıkardı.

1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

1846 - Meksika-Amerika Savaşı sırasında Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.

1900 - Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.

1925 - Göztepe SK kuruldu.

1926 - Brezilya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.

1935 - Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu.

1935 - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.

1935 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

14 Haziran ne günü

1937 - Hatay Devleti'nin bağımsızlığı, TBMM'de onaylandı.

1940 - Alman Birlikleri Paris'e girdi.

1949 - Vietnam Devleti kuruldu.

1951 - İlk ticari bilgisayar olan UNIVAC I tanıtıldı ve ilk makine "ABD Nüfus Müdürlüğü"ne tahsis edildi. (İkincisini Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri alacaktır.)

1952 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus'un omurgası kızağa kondu.

1964 - Nelson Mandela, ömür boyu hapse mahkûm edildi.

1966 - Vatikan, "index librorum prohibitum" adı verilen yasaklı kitaplar listesini yürürlükten kaldırdığını duyurdu. Liste, ilk kez 1557'de oluşturulmuştu.

1977 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Hükûmet kurma görevini CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi.

1982 - Arjantin güçleri, Falkland Adaları'nda Birleşik Krallık birliklerine teslim oldu.

Tarihte bugün ne oldu

1985 - Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Schengen Antlaşması'nı imzaladılar.

1989 - Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.

2000 - İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.

2001 - Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da oluşturdukları "Şanghay Beşlisi" adlı yapılanmaya, Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü kuruldu.

2014 - Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir İlyuşin İl-76 nakliye uçağı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleri tarafından vuruldu. Uçağın düşmesi sonucunda 49 kişi öldü.

2018 - 21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu olan 2018 Dünya Kupası başladı.