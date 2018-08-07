14. Bodrum Müzik Festivali'nde Üçüncü Gün

D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konserde dinleyicileri; İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Makedonya'dan ezgilerle müzikal bir yolculuğa çıkaran gruba, ECHO Klassik ödülünün sahibi, muhteşem tekniği ve büyüleyici performansı ile Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin virtüözü Avi Avital de katıldı. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan konser izleyicilerden tam not aldı.

Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinin yanı sıra, DenizBank'ın desteği, Turkcell'in ana sahne sponsorluğu, Audi ve D-Marin'in katkılarıyla düzenlenen 14. Bodrum Müzik Festivali'nde Christina Pluhar ve topluluğu L'Arpeggiata, dinleyicileri Akdeniz müziğinin büyüleyici ezgileriyle müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dünyanın birçok yerinde verdikleri konserlerde yeni sesleri dinleyicilerle buluşturan Christina Pluhar ve topluluğu L'Arpeggiata, Akdeniz'in geleneksel şarkılarını Bodrum'a taşıdı.

Sanat Yönetmenliğini Tuğçe Tez'in üstlendiği festivalin üçüncü gün konserinde Pluhar ve topluluğu L'Arpeggiata'ya farklı müzik geçmişlerine sahip, alanlarında uzman sanatçılar eşlik etti. "Akdeniz" gibi, Pluhar'ın imza attığı her proje, farklı çalgıların oluşturduğu doku zenginliği ve geleneksel müzikten ilham alan söylemiyle de dikkat çekiyor. L'Arpeggiata'ya sahnede, Vincenzo Capezzuto ve Céline Scheen sesleriyle, Anna Dego ise teatral dansıyla eşlik etti. 2015'te Deutsche Grammophon'dan yayımlanan Vivaldi albümüyle ECHO Klassik ödülünün sahibi olan ve muhteşem tekniği ile Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin virtüözü Avi Avital'in özel konuk olduğu konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

GÜN BATIMINDA KEMAN, VİYOLONSEL VE PİYANO BULUŞMASI

Bodrum Müzik Festivali, 14. yılında bir ilke imza atarak, sanatçıların samimi işbirliğinden doğan uyumu bir müzik ziyafetine dönüştürdü. Festival kapsamında, D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatro fizySahnesi'nde gerçekleştirilen Gün Batımı Konserleri'nin ikincisinde, gökyüzünün muhteşem renkleriyle dolu gün batımında keman sanatçısı Erman Türkili, viyolonselci Çağ Erçağ ve daha çok orkestra şefliğiyle tanınan, bu konserde ise piyanistliğiyle sahnede olan İbrahim Yazıcı müzikseverlerle buluştu.

GECE KONSERLERİNE UNUTULMAZ ŞİİRLER DAMGA VURDU

Festivalin üçüncü gününde The Marmara Bodrum'un mekan sponsorluğunda gerçekleşen Gece Konserleri, ilk olarak Fazıl Say'ın Güz Şarkıları ile başladı. Say'ın, Nâzım Hikmet, Can Yücel, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Behçet Aysan, Ahmed Arif ve Attila İlhan gibi unutulmaz şairlerine ait unutulmaz şiirlerini bestelediği Güz Şarkıları albümü, Güvenç Dağüstün, Ece Dağıstan, Volkan Hürsever, Ediz Hafızoğlu, Gürtuğ Gök, Derya Türkan ve Hakan Güngör tarafından seslendirildi.

GÜNDOĞUMU KONSERİNE BÜYÜK İLGİ

Bodrum Müzik Festivali'nde üçüncü gününde gün doğumu konserleri kapsamında Gümüşlük Festivali Akademisi'nin ustalık sınıflarına katılan geleceğin yıldızları, Şevket Sabancı Parkı'nda Bodrumlularla buluştu. Genç sanatçıların dinletisi yoğun ilgi gördü.

SAFFET EMRE TONGUÇ REHBERLİĞİNDE "BİR BODRUM HİKÂYESİ"

Bodrum'un tarihi mekânlarında, klasik müziğe dair söyleşiler ve hikâyelerin anlatıldığı, geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleştirilen "Bir Bodrum Hikâyesi" etkinlikleri bu yıl da devam ediyor. Bir Bodrum Hikayesi'nin ilki, UNESCO'nun Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak nitelediği Bodrum Mozole Anıt Müzesi'nin kazı alanında gerçekleştirildi. Ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç'un anlatımıyla yapılan her iki mozole turunun ardından Olten Quartet, yaşayan bir tarihin içinde müzikseverlerle buluştu.

FESTİVAL, SANATIN FARKLI DALLARIYLA RENKLENDİ

Festivalde Doğuş Grubu'nun; 900'ü aşkın üniversite öğrencisinin çalışmalarına alan yaratan sosyal sorumluluk projesi "Sanata Bi Yer" platformuna ait işlerden bir seçki, festival kapsamında D-Marin Turgutreis Marina Turkcell Sahnesi'nde sergileniyor.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan farklı dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf seçkisi de yine festival kapsamında The Marmara Bodrum'da 30 Eylül'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

FESTİVALDE "SİNEMADA MÜZİK" GÖSTERİMLERİ

Festivalde Sinemada Müzik programı başlığı altında dünyaca ünlü müzisyenlerin hayatlarını anlatan film, belgesellerden oluşan bir seçki sunuluyor. Program üçüncü gününde "İngiltere Benim" filmi, D-Marin Turgutreis'te bulunan Cinemarine'de gösterildi.