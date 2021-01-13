13 Ocak Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İmsak kaçta? İl il Sabah namazı saatleri! İstanbul, İzmir, Ankara Sabah ezanı vakitleri ne zaman?

Sabah ezanının yaklaşmasıyla birlikte ezan kaçta okunacak tam olarak saati merak ediliyor. İstanbul'da Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara'da Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İzmir'de Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? 13 Ocak Sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İl il Sabah namazı vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sabah namazı saatleri ilden ile göre değişiklik göstermektedir. Peki illerimize göre Sabah namazı kaçta kılınır? Sabah ezanı kaçta okunuyor? Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah ezanı vakti girdi mi? İstanbul, Ankara, İzmir Sabah ezanı namaz vakitleri haberimizde.

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 SABAH EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Sabah ezanı vakti şehirden şehre farklılık göstermektedir. Aşağıdan tüm illerin Sabah ezanı vakitlerine ulaşabilirsiniz.

13 Ocak İstanbul Sabah ezanı (İmsak) saati : 06:50

13 Ocak Ankara Sabah ezanı (İmsak) saati : 06:33

13 Ocak İzmir Sabah ezanı (İmsak) saati : 06:54

13 Ocak Bursa Sabah ezanı (İmsak) saati : 06:49

13 Ocak Konya Sabah ezanı (İmsak) saati : 06:32

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 SABAH EZANI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SABAH NAMAZI NEDİR?

Sabah namazı Müslümanların güneş doğmadan önce ibadet olarak kıldığı farz bir namazdır. Sabah namazı toplamda 4 rekattır. 2 rekatı sünnet ve 2 rekatı farzdır. İlk olarak 2 rekat sünnet kılınır. Akabinde 2 rekat farz kılınır. Cemaatle kılmak çok sevaptır.

Sabah namazı İmsak vaktinde de kılınabilir. Sabah Namazının farzında zammı sureleri uzun okumak daha faziletlidir. Mesela Ramazan ayında sabah ezanı imsak vaktinde okunuyor. Ardından ise namaz kılınabiliyor. İmsak vakti normal sabah ezanından ortalama 40-50 dakika önce girmektedir. Yani imsak vakti girildiğinde de sabah namazı kılınabilir.

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. İlk olarak 2 rekat sünneti eda edilir. Ardından 2 rekat farz namazı eda edilir. Sabah namazının sünneti en kuvvetli sünnettir. Sabah namazının sünneti hakkında Peygamber Efendimiz (S.A.V.) "Sabah namazının iki rekâtı, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır." şeklinde buyurmuştur. Bu bakımdan alimler tarafından sünnetin kesinlikle kılınması tavsiye edilmiştir.

Sabah namazı rekatları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

2 rekat sabah namazının sünneti

2 rekat sabah namazının farzı

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı toplamda 4 rekatlık bir namazdır. Sırasıyla nasıl kılınır detaylı şekilde onu yazalım.

SIRASIYLA SABAH NAMAZI 2 REKAT SÜNNETİ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir. (Sadece 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.' diye niyet etse de olur.)

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz. En az 3 ayet de olur.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

SIRASIYLA SABAH NAMAZI 2 REKAT FARZININ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir. (Sadece 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.' diye niyet etse de olur.)- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır. Niyeti kalpten getirmek çok önemlidir.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Yani Ka'de-i ahîre oturuşunda 2 rekatlık namaz olduğu için Tahiyyat-Salli-Barik-Eabbena tüm dualar okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa ve "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek sonra da sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...