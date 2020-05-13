13 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2466237) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2237., BOZOK, DOĞAN, ELMA, ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KİRAZ, MARTI, TÜRKER, VİŞNE sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah YEŞİL ZÜMRÜT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463236) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1875., MASLAK sk/ GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., MASLAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463175) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, CEYLAN 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜPHAN, YAVUZLAR, ZEYTİN, ÇAĞLAR, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM ÇIKMAZI 1, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk/ ZAFER mah YADİGAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463407) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463407)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 13.05.2020 16:30 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ASUDE, ATMACA, AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, DEFİNE, DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, KEKLİK, KIBRIS, KUMRU, SAKIZ, ULUGAZİ, ŞAHİN, ŞEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464246) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAREKET ORDUSU, SAADETLİ, YEŞİLKÖY HALKALI, İRFANİYE sk// bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464964) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 13.05.2020 00:01 - 13.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465202) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, IHLAMUR, KUŞTEPE, ÇAMLITEPE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464458) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BAKIR sk/ HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk/ KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, KARANLIK FIRIN, KÖLEMEN, MALİYE, NECATİBEY sk/ MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, REVANİ, SERÇE, ZÜRAFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2466531) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 00:00 - 13.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah OĞUZHAN sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ERYILMAZ sk/ ÇAKMAKLI mah BUYRUK, HARBİYE, HİCAZ, MAKUL, MAŞUK, MEDENİYET, MEMLEKET, MİHRİMAH, İNKILAP sk// ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1673. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462785) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462785)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BOĞAZİÇİ 1, ERCİYES, GÜMÜŞ 1, SEYİR, ZEYTİNSUYU sk/ KUMBURGAZ mah RÜYA 2 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2466045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER, EKER, GÜLİSTAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464232) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464232)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AHMET ACET ÇIKMAZI, BEŞ KAVAKLAR, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463256) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463256)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 13.05.2020 09:00 - 13.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2463259) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 14.YOL, 15.YOL, 16.YOL, 17.YOL, 18.YOL, 19.YOL, 2.YOL, 20.YOL, 3.YOL, 4.YOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464205) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.05.2020 04:00 - 13.05.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, ALTKÜME, BELEDİYE, DUMANLI YOL, TAN, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2461179)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, 2.KARTAL, 2.KAYIN, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, NAZLI, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461180) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2461180)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.05.2020 04:30 - 13.05.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.KEKLİK, 1.NEŞE, 1.YILDIZ, 1.YILMAZ, 2.EFE, 2.KARTAL, 2.KAYIN, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, CAMİİ, CUMHURİYET, DUMANLI YOL, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, MERİÇ, NAZLI, NEHİR, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461192) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2461192)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk/ YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463777) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463777)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AĞAÇ, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465102) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 13.05.2020 15:03 - 13.05.2020 18:03 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah PAÇACI sk/ HACI KADIN mah DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk/ HOCA GIYASETTİN mah HIZIRBEY CAMİİ, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI MASLAK, TAVANLI ÇEŞME sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk/ ZEYREK mah DERS VEKİLİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459557) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 555., 556., 556/1., 556/2., 557., 586/1., 587., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NARLI, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464256) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464256)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.05.2020 12:00 - 13.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NARLI, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464253) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464253)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.05.2020 01:00 - 13.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NARLI, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2464258) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464258)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, ÇAYIR, ÇIKRIK sk/ MERKEZ mah TOPKARA sk/ ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464347) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464347)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME ÇIKMAZI sk/ SEYRANTEPE mah ACIBADEM, BUĞDAY, NUSRET, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464354) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461014) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2461014)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk/ GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk/ YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463784) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463784)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462918) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462918)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2463773) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463773)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk/ GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk/ YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462917) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2462917)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk/ GÜLTEPE mah 3.BAHAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463237) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463237)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET sk/ MEHMET AKİF mah 3.BARBAROS, KILIÇ ALİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2465885)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 13.05.2020 15:00 - 13.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah SERİN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465887) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464377) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464377)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.05.2020 07:00 - 13.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, PANAYIR, POSTA YOLU, POSTA YOLU ARKASI sk/ REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KARANFİL, MUHTARLAR, POSTA YOLU, ÇÖREKOTU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465577) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 13.05.2020 09:30 - 13.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk/ ALİBEY mah ASIM ÇAVUŞ sk/ FENER mah BEKİR SITKI SAY, MUSTAFA KEMAL, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk/ GAZİTEPE mah SANATÇILAR ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464932) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464932)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 13.05.2020 09:30 - 13.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk/ ALİBEY mah ASIM ÇAVUŞ sk/ FENER mah BEKİR SITKI SAY, MUSTAFA KEMAL, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464933) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2464933)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3006., 3024., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2466043) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463249) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2463249)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 13.05.2020 16:00 - 13.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 13.05.2020 05:00 - 13.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465205) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.