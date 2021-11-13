13 KASIM TEKİRDAĞ'IN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kadir Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

Güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstiklal Mücadelemiz, tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığından ödün vermeyen aziz milletimizin vatanımıza her koşulda sahip çıkma konusundaki kararlılığının en güçlü ifadesidir.

Büyük Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele yurt geneline yayılmış, kahraman ordumuzun büyük fedakarlıkları ve cansiperane mücadelesi sonucunda işgalci güçler bozguna uğratılmış, şanlı Kurtuluş Savaşı zaferi, Cumhuriyet'imizin kurulması ile taçlandırılmıştır.

Millet egemenliğinin temeli olan Cumhuriyet'imiz, getirdiği yenilikler, değişimler ve atılımlar ile Türk milletine yeni ufuklar açmış ve çağdaş uygarlığın kapılarını aralamıştır.

Bizler geçmişte ve günümüzde sahip olduğumuz kazanımları Cumhuriyet'e ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiği yüksek medeniyete borçluyuz. Aradan geçen yüz yıla yakın zaman Atatürk'ün çağdaş fikirlerinin ölümsüz olduğunu gösterdiği gibi, aziz milletimiz ulusal egemenliğin, demokrasinin, hukuk devleti anlayışının, kadın erkek eşitliğinin, laikliğin, anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin önemini her geçen yıl daha iyi anlamaktadır. Cumhuriyet ve Atatürk sevgimiz, güçlenerek artmaktadır.

Cumhuriyet nesilleri olarak Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan fikirlerinin ışığında milletçe kenetlenmeli, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne taşımalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

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