Haberler

Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ceza hukukunda uzun süredir tartışılan “ceset yoksa cinayet yoktur” anlayışı, güncel yargı kararlarıyla geçerliliğini büyük ölçüde yitiriyor. Hukukçulara göre, olay yeri inceleme bulguları, dijital veriler ve tanık ifadelerinin oluşturduğu güçlü delil zinciri sayesinde, ceset bulunmasa da mahkemeler tarafından kasten öldürme suçundan mahkûmiyet kararı verilebiliyor.

YARGITAY İÇTİHATLARI YOL GÖSTERİYOR

Uzman hukukçular, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin yerleşik içtihatlarına dikkat çekerek, ceset bulunmayan dosyalarda da mahkûmiyet kararlarının verildiğini vurguluyor. Hatta bazı davalarda Yargıtay kararları doğrultusunda nüfus kayıtlarına ölüm tescili yapıldığına işaret ediliyor.

DELİL ZİNCİRİ BELİRLEYİCİ OLUYOR 

Hukukçulara göre bu tür dosyalarda en kritik unsur, tek tek değil birlikte değerlendirilen delillerin oluşturduğu “delil zinciri”. Güçlü ve birbirini destekleyen bulguların varlığı halinde mahkemeler mahkûmiyet kararı verebiliyor.

Bu kapsamda öne çıkan başlıca unsurlar şöyle sıralanıyor:

Kayıp kişinin tüm yaşam belirtilerinin aniden kesilmesi (telefon, banka, sosyal medya),

Şüpheli ile mağdur arasındaki husumet veya menfaat ilişkisi,

Şüphelinin çelişkili ve tutarsız ifadeleri,

Kriminal incelemelerde elde edilen kan, DNA ve benzeri teknik bulgular,

Tanık ve gizli tanık beyanları.

“MADDİ GERÇEK ESAS ALINIYOR"

Uzmanlar, bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşan güçlü delil zincirinin, ceset bulunmasa dahi “kasten öldürme” suçundan mahkûmiyet için yeterli görülebildiğini belirtiyor.

SONUÇ: CESET OLMASA DA HÜKÜM KURULABİLİYOR 

Hukukçular, HTS kayıtları, kriminal veriler, tanık anlatımları ve şüpheli beyanlarındaki çelişkilerin birlikte değerlendirilmesiyle, ceset bulunmayan dosyalarda da mahkemenin mahkûmiyet hükmü kurabileceğini ifade ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: "Katil" sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

