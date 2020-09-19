12 yaşındaki kızı sahte şeyhin cinsel istismarına uğrayan anne konuştu: Kızım "Anne size bir yapmasından korkuyorum" dedi Sakarya'da, Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğun annesi ilk kez konuştu. Kızının, "Anne size bir yapmasından korkuyorum" dediğini aktaran acılı anne, "Gerçekten güvendiğimiz bir insandı. Dede, baba gözüyle gördüğümüz bir insandı" dedi.

Sakarya'da, Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın cinsel istismarda bulunduğu 12 yaşındaki kız çocuğun annesi sessizliğini bozdu. İstismar olayının sahte şeyhin fotoğrafının eve asılmasıyla ortaya çıktığını belirten acılı anne, "Kızım, 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi. Sonra o kişinin ne yaptığını bütünüyle anlattı" ifadelerini kullandı.

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah tarafından tecavüz edilen 12 yaşındaki çocuğun annesi ilk kez konuştu.

İstismarı nasıl fark ettiğini anlatan anne, çocuklarını tarikatlara emanet edenlere çağrıda bulundu. Olayın ortaya çıkmasından sonra tarikat müritlerinin saldırısına uğrayıp kolu iki yerden kırılan baba ise, istismarcı şeyhin iddialarına yanıt verdi.

Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın istismarına maruz kalan 12 yaşındaki çocuğun anne ve babasıyla Çorum Sungurlu'daki evlerinde bir araya geldi.

İlk kez konuşan annenin anlattığına göre şeyhin fotoğrafının eve asılmasıyla ortaya çıkıyor istismar:

O kişinin resmini astığımda kızım refleks gösterdi. "Asmayalım onu" dedi ve indirdi.

"UMMADIĞIMIZ BİR İNSANDI"

Mağdur çocuk, yaşadıklarını bir bir anlatıyor annesine:

Sadece onu yanağından öptüğünü söyledi. Ben bunda kötü bir şey olmadığı düşüncesiyle bir şey yapmadım. Sonra hareketlerinin değiştiğini fark ettim. Bana "Anne korkuyorum, size bir şey yapmasından korkuyorum" dedi. Sonra o kişinin ne yaptığını bütünüyle anlattı. Gerçekten güvendiğimiz bir insandı. Dede, baba gözüyle gördüğümüz bir insandı. Ummadığımız bir insandı.

"VEKİL OLARAK GÖRÜYORDUK"

Mağdur çocuğun babası, Fatih Nurullah'ın kendisine evladı gibi yaklaştığını söylüyor:

Fatih Nurullah'la aramız çok iyiydi. Bütün cemaatin hepsi biliyordu, beni evladından ayırt etmedi. Babamdan daha ileri seviyordum. Biz onu gerçekten peygamber vekili olarak görüyorduk. Son zamanlarda da mehdilik ilan etmişti. Biz yalan söylemeyeceğini düşünerek, onu gerçekten mehdi olarak görüyorduk.

"KIZIMIN TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM"

Kızının yaşadıklarından çok etkilendiğini ancak henüz rehabilitasyonun başlamadığını da anlatıyor annesi:

Ben biraz bu olayların bitmesine yakın tedavi olmasını istiyorum.

Yasalara göre yasak olan tarikat ve benzeri yapılarda neden yer aldıklarını, ceza almaktan korkup korkmadıklarını sorduğumuzda, yanıtı babadan alıyoruz:

Allah rızası için göze aldık.

BUGÜN OLSA YİNE GİDERİM"

"Bugün olsa giderim, o yere değil ama" diyor anne:

Benim öyle bir düşüncem yok. Sonuçta biz oraya Allah için gidiyoruz, o kişi için gitmiyoruz. Ben o şekilde düşünmüyorum, bir korkum yok. Biz oraya Allah rızası için gittik, bugün olsa yine giderim. O yere değil ama…

Mağdur çocuğun babası, tarikatın yapısına dair bilgiler de veriyor:

Son yaptığı programlarda hadi dediği zaman rahat 25 bin kişiyi bir araya toplayacak bir güce sahipti. 25 bin kişinin yanında, işi olup gelemeyenleri de koyarsak rahat 40 – 50 bin kişilik bir cemaat yapısına sahipti. Bunun ismini duyup buna göre hareket edenlerin sayısı 60 – 70 bin kişi vardır.