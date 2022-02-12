12 Şubat yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Karayolları yol durumu! Yollar neden kapalı? Yolu ne zaman açılacak?

Yol durumu hakkında seyahat edecek vatandaşlar araştırma yapmakta. Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 12 Şubat bugün hangi yollar kapalı olacak? 12 Şubat trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Yol durumu! 12 Şubat hangi yollar kapalı? Yolu ne zaman açılacak? Karayolları yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Yollar neden kapalı? Detaylar haberimizde...

KARAYOLLARI YOL DURUMU

Karayolları Yol Durumu'na göre bugün hangi yollar kapalı? İşte bugün kapalı yollar:

1 TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.

2 Melenağzı-Akçakoca yolunun 6.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trafik güvenliği nedeniyle; hafif tonajlı taşıtlar 6. km.deki servis yolundan, İstanbul istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendirilmektedir.

3 TAG Otoyolunun Misis Kavşağı-Yılankale Kavşağı 3-6.km.leri arasında (Baklalı Mevkii) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Ermenek-Mut yolunun 18-19.km.leri (Çamlıca Mevkii) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5 Söke-Milas yolunun 26.km.sinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

6 Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45.km.sinde bulunan Akyazı Tünelinde yapılmakta olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası, 08:00-20:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

8 Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

9 Seydişehir-Akseki yolunun 33-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

10 Refahiye-İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

1.) Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe kapatılması gerekir.

2.) Mümkün ise çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma sahası, koni veya Onarım Yaklaşım Levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilir. Böylece sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanır.

3.) Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb. gibi) materyal bulunan bakım yeleği giymesi gerekir.

4.) Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.

5.) Trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, T-15 nolu "Yolda Çalışma" işaret levhasının konulmasıyla başlanılmalıdır.

6.) İşaretleme, çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru yaklaşmak suretiyle yapılmalıdır.

7.) Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilmesinin önlenmesi için sabitlenmelidir. Sabitleme için can güvenliği yönünden tehlikeli olabilecek bordür taşları vb. rijit malzemeler kullanılmamalıdır.

8.) Çarpılma, kirlenme, kaybolma vb. nedenlerden dolayı, trafik işaretleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

9.) Çalışmaların geceye sarkması durumunda flaşörler kullanılmalı ve lambalar yerlerine konulmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir.

10.) Emniyet alanın içerisinde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma sahası arasında en az 5 metre boşluk bırakılmalıdır.

11.) Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 metre olmalıdır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir.

12.) Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalı ve çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, yaya bariyerleri ile çevrilmelidir.

13.) Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik sağlanması için bariyerler, birbirleri ile bağlanmalıdır.

14.) Figüre malzeme çekilen kesimlerde, figüre malzemenin trafiğin açık olduğu kesime yayılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesini önlemek amacıyla önlem alınmalı, serme sıkıştırma işlemi de en kısa sürede yapılmalıdır.

15.) Çalışma sahalarının çok uzun tutulması ve zorunluluk arz etmedikçe trafik güvenliği yönünden kesim kesim çalışma yapılması önlenmeli, aktif çalışma alanları dışında trafiği engellemeyen kesimlerde çalışma sahası sınırlamaları işaretler ile sona erdirilerek aktif çalışma alanlarında tekrar başlatılmalıdır. Ancak, çalışma sahaları arasındaki mesafelerin kısa olması durumunda, bu alanların birleştirilerek işaretlemenin iki yöndeki başlangıçlarında yapılması yeterli bulunmaktadır.

16.) Sathi kaplama yapılan kesimlerde serbest malzeme oluşmaması için serme sıkıştırmaya dikkat edilmeli, serbest malzeme oluşmasını önlemek bakımından silindir kullanılmalı ve serbest malzeme oluşması halinde gün içinde süpürülerek temizlenmeli, bu mümkün olmaz ise bu kesimdeki serbest malzeme konusunda sürücüleri uyarmak için etkili işaretleme yapılmalıdır. Sathi kaplama yapılmasını takip eden günlerde, bu kesimlerde oluşabilecek serbest malzemenin de kontrol edilerek süpürülmesi gerekmektedir.

17.) Sathi kaplama yapılan kesimlerde kusmaların oluşumu önlenilmeli, kusma oluşması halinde ise yapısal yöntemlerle çözüme gidilmeli, bu kesimlerde sadece işaret levhaları ile çözüm üretmeye çalışılmamalıdır.

18.) Yapım çalışmalarında düşük banket oluşması önlenilmeye çalışılmalı, düşük banket olan kesimlerin kış mevsimine girmeden önce kaplama ile aynı kota getirilmesi sağlanmalıdır.

19.) Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra veya mevsim şartları nedeniyle veya diğer nedenlerle çalışmaya uzun süre ara verilmesi durumunda trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirler alınarak çalışma ile ilgili trafik işaretlerinin derhal kaldırılması gerekmektedir.

20.) Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, çalışma sahasına en yakın noktadan başlanılmalıdır.

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