12 Ocak 2021 Salı Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı
12 Ocak 2021 Salı Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı merak ediliyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı detayları...
Koronavirüs sürecinde dışarı çıkmakta zorlananlar, akşam saatlerini keyifli hale getirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı için araştırmalarda bulunuyor. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayınladığı akışlar da belli oldu. Buna göre özellikle prime time adı verilen akşam kuşağında önemli yapımlar yer alacak.Dilerseniz yeni günün yayın akışına birlikte göz atalım... 12 Ocak 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı günün en çok araştırılan konularının başında geliyor. Gününü televizyon karşısında geçiren veya beklediği bir yayın olan izleyiciler bu akışları kontrol ederek tam saatinde ekran başına geçmek istiyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınların merak edilerek sorgulandığı günde zamanınızı çok da iyi geçirebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yapımlar sizleri bekliyor. Dilerseniz yeni günün yayın akışına birlikte göz atalım... Yayın akışlarını görmek istediğiniz kanalları yorum kısmında bizlere yazabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz.
12 Ocak 2021 Salı bugün hangi diziler var? Saat kaçta?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, 'Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Ocak 2021 Salı Atv, Kanal D,FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
ATV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20:45 Malatyaspor - Galatasaray
22:45 Maraşlı
KANAL D 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
FOX TV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
TRT 1 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV8 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2021
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
Show TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi
08:45 Kördüğüm
10:40 Mezar Arasında
14:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim
TRT 2 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
04:58İstiklal Marşı
05:00Geleneğin Kalp Atışları
05:45Berceste
06:00Bir Zamanlar
06:30Hayat Sanat
07:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30Anadolu Arkeolojisi
09:00Opera Dünyası
09:30Resim Sevinci : Bob Ross
10:00Evliya Çelebi
10:45Fotoğraflar
11:00Mim
12:00Tarihin Ruhu
12:30Hayat Sanat
13:00Bir Resim Bir Hikaye
13:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)
14:30Koleksiyoner
15:00Muasır
15:30Sinema Dünyası
16:00Aramızda Müzik Var
16:50Kısa Bir Ara
17:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
18:00Hayat Sanat
18:30Tiyatro Dünyası
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Düşüncenin Seyir Defteri
21:00Yabancı Sinema: Evim Güzel Evim (Home Sweet Home)
22:45İzler Suretler
23:00Tarih Söyleşileri
00:30Hayat Sanat
01:00Yabancı Sinema : Aşk Şarkım ( My Own Love Song )
02:45Yeryüzleri
03:00Tarih Söyleşileri
04:30Eskici
TRT Haber 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
06:00TRT HABER'de Dün Bugün
09:30Ekonomi 7/24
09:50Lafın Gelişi
09:55Hava Durumu
10:00Satır Başı
10:35Dünya Gündemi
10:45Spor
10:50TRT Arşiv'den
10:55Hava Durumu
11:00Satır Başı
11:40İşitme Engelliler Haber Bülteni
11:55Hava Durumu
12:00Satır Başı
12:45Kalkınma Ajandası
12:55Hava Durumu
13:00Öğle Ana Haber
13:50Veb Haber
13:55Hava Durumu
14:00Öğle Ana Haber
14:45Spor
14:55Hava Durumu
15:00Günün İçinden
15:50Lafın Gelişi
15:55Hava Durumu
16:00Günün İçinden
16:50TRT Arşiv'den
16:55Hava Durumu
17:00Günün İçinden
17:50Veb Haber
17:55Hava Durumu
18:00Sıcak Haber
18:50Piyasa Raporu
18:55Hava Durumu
19:00Sıcak Haber
19:50Hava Durumu
19:55Ana Habere Doğru
20:00Ana Haber 20
20:55Hava Durumu
21:00Birinci Sayfa
22:55Hava Durumu
23:00Gece Bakışı
00:50Veb Haber
00:55Hava Durumu
01:00Gün Sonu
02:50Lafın Gelişi
02:55Hava Durumu
03:00Haber 03
03:30Emek İster
03:55Hava Durumu
04:00Haber 04
04:25Doğadaki İnsan
04:55Hava Durumu
05:00Haber 05
05:50TRT Arşiv'den
05:55Hava Durumu
a2 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın