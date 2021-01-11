12 Ocak 2021 Salı Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

12 Ocak 2021 Salı Atv yayın akışı, Kanal D, FOX Tv, yayın akışı, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı merak ediliyor. Sevdiği yayınları kaçırmak istemeyenler ise bugün hangi dizi var? ve bugün hangi film var? sorularını sorarak yanıt arıyor. Sevdikleri yapımları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla araştırdığı yayın akışı detayları...

Koronavirüs sürecinde dışarı çıkmakta zorlananlar, akşam saatlerini keyifli hale getirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışı için araştırmalarda bulunuyor. Türkiye'deki pek çok ulusal kanalın yayınladığı akışlar da belli oldu. Buna göre özellikle prime time adı verilen akşam kuşağında önemli yapımlar yer alacak.Dilerseniz yeni günün yayın akışına birlikte göz atalım... 12 Ocak 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı günün en çok araştırılan konularının başında geliyor. Gününü televizyon karşısında geçiren veya beklediği bir yayın olan izleyiciler bu akışları kontrol ederek tam saatinde ekran başına geçmek istiyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınların merak edilerek sorgulandığı günde zamanınızı çok da iyi geçirebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yapımlar sizleri bekliyor. Dilerseniz yeni günün yayın akışına birlikte göz atalım... Yayın akışlarını görmek istediğiniz kanalları yorum kısmında bizlere yazabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı bugün hangi diziler var? Saat kaçta?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, 'Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Ocak 2021 Salı Atv, Kanal D,FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

ATV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20:45 Malatyaspor - Galatasaray

22:45 Maraşlı

KANAL D 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

FOX TV 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

TRT 1 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 12 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2021

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

Show TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Kanal 7 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi

08:45 Kördüğüm

10:40 Mezar Arasında

14:40 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim

TRT 2 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

04:58İstiklal Marşı

05:00Geleneğin Kalp Atışları

05:45Berceste

06:00Bir Zamanlar

06:30Hayat Sanat

07:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30Anadolu Arkeolojisi

09:00Opera Dünyası

09:30Resim Sevinci : Bob Ross

10:00Evliya Çelebi

10:45Fotoğraflar

11:00Mim

12:00Tarihin Ruhu

12:30Hayat Sanat

13:00Bir Resim Bir Hikaye

13:30Belgesel: Beynin Sırları (Secrets Of The Brain)

14:30Koleksiyoner

15:00Muasır

15:30Sinema Dünyası

16:00Aramızda Müzik Var

16:50Kısa Bir Ara

17:00Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

18:00Hayat Sanat

18:30Tiyatro Dünyası

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Düşüncenin Seyir Defteri

21:00Yabancı Sinema: Evim Güzel Evim (Home Sweet Home)

22:45İzler Suretler

23:00Tarih Söyleşileri

00:30Hayat Sanat

01:00Yabancı Sinema : Aşk Şarkım ( My Own Love Song )

02:45Yeryüzleri

03:00Tarih Söyleşileri

04:30Eskici

TRT Haber 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00TRT HABER'de Dün Bugün

09:30Ekonomi 7/24

09:50Lafın Gelişi

09:55Hava Durumu

10:00Satır Başı

10:35Dünya Gündemi

10:45Spor

10:50TRT Arşiv'den

10:55Hava Durumu

11:00Satır Başı

11:40İşitme Engelliler Haber Bülteni

11:55Hava Durumu

12:00Satır Başı

12:45Kalkınma Ajandası

12:55Hava Durumu

13:00Öğle Ana Haber

13:50Veb Haber

13:55Hava Durumu

14:00Öğle Ana Haber

14:45Spor

14:55Hava Durumu

15:00Günün İçinden

15:50Lafın Gelişi

15:55Hava Durumu

16:00Günün İçinden

16:50TRT Arşiv'den

16:55Hava Durumu

17:00Günün İçinden

17:50Veb Haber

17:55Hava Durumu

18:00Sıcak Haber

18:50Piyasa Raporu

18:55Hava Durumu

19:00Sıcak Haber

19:50Hava Durumu

19:55Ana Habere Doğru

20:00Ana Haber 20

20:55Hava Durumu

21:00Birinci Sayfa

22:55Hava Durumu

23:00Gece Bakışı

00:50Veb Haber

00:55Hava Durumu

01:00Gün Sonu

02:50Lafın Gelişi

02:55Hava Durumu

03:00Haber 03

03:30Emek İster

03:55Hava Durumu

04:00Haber 04

04:25Doğadaki İnsan

04:55Hava Durumu

05:00Haber 05

05:50TRT Arşiv'den

05:55Hava Durumu

a2 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın