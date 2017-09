12. Contemporary Istanbul'un Vıp Açılışı Yapıldı

ÇAĞDAŞ sanatın en iyi örneklerini İstanbul'da bir araya getirmek, İstanbul'u çağdaş küresel sanat merkezi olarak konumlandırmak amacıyla gerçekleşen 12. Contemporary Istanbul'un (CI) VIP açılışı yapıldı.



Akbank'ın desteği, Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 12. Contemporary Istanbul, 42'si yabancı toplam 73 galeri, bin 500 eseri sanatseverlerle buluşturdu.



"GÜZEL VE FARKLI BİR CONTEMPORARY ISTANBUL OLACAĞA BENZİYOR"



Geçen senelere göre ilginin daha yüksek olduğunu söyleyen Video Sanatçısı Aykut Cömert, "Sergi çok güzel yeni işler var. Ben video sanatçısıyım o yüzden daha çok video ile ilgileniyorum ama çok yeni sanatçıların yeni işlerini takip ediyoruz. Güzel keyifli bir fuar olacağa benziyor. Pazar'a kadar buradayız. Hala tamamını gezemedik çok kalabalık olduğu için. Geçen senelere göre ilgi daha yüksek. Fuarın açılış saati çok daha erken saatlerde olmasına rağmen çok daha erken saatlerde kalabalık bir insan kitlesi gelmişti. Bu yüzden mutluyuz. İş olarak da yeni galeriler açılmış, yeni sanatçılar gelmiş. Güzel sergiler var. Güzel ve farklı bir Contemporary Istanbul olacağa benziyor. Siyah Beyaz çok köklü bir Ankara galerisi. Ben de Siyah Beyaz'ın sanatçısıyım. Fuarda da 12 yıldır sürekli olarak katılıyoruz" diye konuştu.



Gezerken eserlerden ve sanatçılardan notlar alan Aysu Yavuz, "Notlarımı alıyorum gezerken. Geçtiğimiz yıllarda çok benzeşen sanatçıları tekrar görmek çok hoşuma gitti. Bu sene yeni kendi arşivime katacağım Türk sanatçılar da oldu. Onların eserlerini de çok beğendim. DigitalPrintler çok hoşuma gidiyor ve geçtiğimiz yıllara göre daha fazla arttığını görmek mutluluk yarattı" dedi.



"BENİM İÇİN BU DÖNEMLER FUARDA ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR"



Marlborough, Zilberman, C24 ve Dream Art galerilerini çok beğendiğini söyleyen Sibel Karakaşlı da "Çok güzel yabancı galeriler var. Bizim Türk galerilerimiz de çok başarılı. Her zaman benim için bu dönemler çok keyifli geçiyor. Her sene geliyorum. Fuar içimi açıyor, çok mutlu oluyorum. Sanatı çok seviyoruz. Geçen sene ile aynı galeriler de katılmış. Yenilik olarak daha az heykel gördüm. Daha çok resim ağırlıklı bu sene benim fark ettiğim. Bir de yabancı galeri daha çok gibi geçen senelere göre. Marlborough, Zilberman, C24 ve Dream Art galerilerini çok beğendim. Dream Art'ta Haluk Akakçe vardı, muhteşemdi, bayıldım, bakmaya doyamadım" şeklinde konuştu.



Ziyaretçilerden Sancar Akyol "Geçen seneye göre burayı çok daha büyük ve gelişmiş görüyorum. Daha çok katılımcıyla birlikte bundan sonraki yıllarda daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.



"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL YIL"



Fuarı önceki senelere göre çok daha başarılı bulduğunu söyleyen Eren Teoman, "Bu sene önceki senelerden çok daha iyi, çok daha başarılı buldum. Biz şirket olarak yaklaşık 11 yıldır Contemporary'ye katılıyoruz. Ben yaklaşık 6 yıldır eşlik ediyorum. Gördüğüm en güzel yılı diyebilirim. Genel olarak enstalasyonlar çok başarılı. Eserler bu yıl bir önceki yıla kıyasla daha ilginç, daha enteresan. Bu sene pek çok galeri eser niteliği açısından önceki yıllara kıyasla çok daha başarılı. Bu sanat piyasası açısından da önemli. Umarım böyle sürer" ifadelerini kullandı.



"YARATICILIĞIN SIRININ OLMADIĞINI GÖRÜYORSUNUZ "



Yabancı galerilerin son yıllarda katılımının az olacağını düşündüğünü ama artış olduğu için mutluluk yaşadığını söyleyen Olcay Güran ise "Çok iyi buldum. Özellikle yabancı galeriler ümit ettiğimiz üzerinde katılım sağlamışlar. Çünkü son yıllarda belki katılmazlar diye düşünüyordum ama çok verimli ve güzel eserler getirmişler. Türk galerilerde de belirli olan galeriler katılmış. Burada birçok fotoğraf çektim sosyal medyada da yayınlayacağım ama gerçekten herkesin gelip görmesi gerekiyor. Çünkü yaratıcılığın sırının olmadığını görüyorsunuz. Biri örneğin içtiği çay poşetlerinden bir eser yapmış. Her şey insana bir eser yapmak için ilham veriyor. Şöyle düşünüyorum; insanların boş vakitlerinde ne üreteceğiz diye can sıkıntısı denilen şeyi asla yaşamamaları için sanatla tanışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sanat can sıkıntısı ile insanların ilgisini kesiyor ve yaşamda sadece güzel şeyler de üretilebileceğini onlara gösteriyor. Gelsinler, gezsinler, fotoğraf çeksinler ve ilham alsınlar" diye konuştu.



Contemporary Istanbul Ön İzleme adıyla gerçekleşen VIP açılışına, aralarında iş adamı Ali Koç, sanatçı Engin Altan Düzyatan, Cem Yılmaz, Koleksiyoner Berrak Nezih Barut, Elif Dürüst, Leyla Alaton, Murat Özyeğin, karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.



- İstanbul