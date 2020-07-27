11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir? Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 11 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

Türkiye'deki 11 plaka kodu Bilecik iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 11. sırada olan ilimiz Bilecik'dir. Bilecik'in plaka kodu 11'dir.

11 NERENİN PLAKASI?

11 plakası hangi ilin? : Bilecik

11 il plakası Bilecik iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 11 olanlar Bilecik iline ait demektir.

Ayrıca 11 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Bilecik'in ilçelerini simgelemektedir. Yani 11 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Bilecik'in hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BİLECİK İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Bilecik'in plaka kodu 11'dir. Ek olarak plakada 11 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Bilecik'in hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Bilecik merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Bilecik Merkez ilçesi plaka kodu harfleri: 11 AC 001 - 11 AZ 999 arasında, 11 DA 011 - 11 DA 999 arasında ve 11 EA 001 - 11 EZ 999 arasında yer alır.

Bilecik Bozüyük ilçesi plaka kodu harfleri: 11 DC 001 - 11 DZ 999 arasındadır.

Bilecik Osmaneli ilçesi plaka kodu harfleri: 11 SA 001 - 11 SZ 999 arasındadır.

Bilecik Gölpazarı ilçesi plaka kodu harfleri: 11 RA 001 - 11 RA 999 arasında.

Bilecik Söğüt ilçesi plaka kodu harfleri: 11 TA 001 - 11 TZ 999 arasında.

Kısacası Bilecik iline kayıtlı olan araçların plakası 11 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.