11 mart 2022 okullar tatil mi? 11 Mart 2022 bugün hangi illerde kar tatili var? Cuma kar tatili olan şehirler!

Hangi şehirlerde kar tatili var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vali Ali Yerlikaya, kent genelinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri?

11 MART 2022 OKULLAR TATİL Mİ?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji tarafından 33 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, bugün hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edileceği merak konusu oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Ayrıca Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilde yükseköğrenime 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verildiği belirtilen açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarında pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bursa için sarı alarm verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarından itibaren bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Hamile ve engelli kamu personelinin de 10-11 Mart tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak kapsamında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, kentteki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi kurumlardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği ifade edildi.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle çan ve yenice ilçelerindeki tüm okullarda, biga ve bayramiç ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Meteorolojiden alınan son verilere göre, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Çan ve Yenice ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında, Bayramiç ve Biga ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt'ta devam eden kar yağışı dolayısıyla 11 mart 2022 cuma günü de okullar tatil edildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü öğleden sonra başlayan perşembe günüde devam eden kar tatili cuma günü içinde uzatıldı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 11.03.2022 cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır." denildi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gelen açıklamada şunlar yer almaktadır;

Meteoroloji verilerine göre ilimizi de etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valiliğimizce 08.03.2022 tarihinde yapılan Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

1. 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,

4. Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde "Yüz Yüze Eğitime" 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına,

6. Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 2 gün ara verildi.

İstanbul ve çevresinde beklenen kar yağışı Tekirdağ'da da etkili oldu. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren kar nedeniyle Saray ilçesinde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edildi. Tekirdağ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.

BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti. Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.03.2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir Valiliği dün 7 ilçeye eğitimde kar tatili vermesinin ardından bugün de tatil listesine 6 ilçeyi daha ilave etti.

Balıkesir Valiliğinden açıklamada, "Kar yağışı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Mart 2022 tarihinde alınan karara ilave olarak; Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerimizde 11 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve temel eğitim (anaokulları, ilkokulları, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personellerinin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Muğla'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 11.03.2022 Cuma günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik, Cuma günü okulları tatil eden kararını duyurdu.

Gün boyunca devam eden, geç saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Devam edeceği tahmin edilen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane Valiliği de okulların tatil edildiği haberini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Mart Cuma günü bir gün süre ile tatil edildiği ve ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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