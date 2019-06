1000 TL ve Altı Bütçeyle Alınabilecek En İyi 10 Akıllı Telefon

Günümüzde her bütçeye uygun akıllı telefon bulmak oldukça zor. Bulduktan sonrası ise biraz daha zor. Uygun fiyatlı Android telefonların bir süre sonra donanım yetersizliği ve yazılım desteğinin kesilmesi gibi durumlarla karşılaşıyor olmaları biz kullanıcıları üzse de Android One ve Android Go gibi platformlar sayesinde uygun fiyatlı iyi telefonlara erişmek artık mümkün.

Not: Sıralama, pahalıdan ucuza ilerleyecek şekilde yapılmıştır.

10. Huawei Y5 2019:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,71 inç, 720x1520 piksel



İşlemci: 2,0 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm), PowerVR GE8320 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 2 GB



Depolama: 16/32 GB



Batarya: 3020 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 146 gram



Boyutlar: 147,1 x 70,8 x 8,5 mm

Ortalama fiyat: 1.000 - 1050 TL

50 TL'lik bir handikapla listemize giren Y5 2019, Huawei'nin uygun fiyatlı telefonları arasında. Ayrıca güncel bir model olan Y5 2019, son dönemin tasarım trendi olan damla çentikle geliyor. Fiyatına göre kabul edilebilir özellikler sunan cihazın, Android 9.0 Pie ile gelmesi de önemli bir avantaj.

9. Asus ZenFone 4 Max:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,5 inç, 720x1280 piksel



İşlemci: 1,4 GHz'e kadar dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430, Qualcomm(r) Adreno(tm) 505 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB



Batarya: 5000 mAh



İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat



Ağırlık: 181 gram



Boyutlar: 154 x 76,9 x 8,9 mm

Ortalama fiyat: 1.030 TL

30 TL'lik bir handikpla listeye giren Asus ZenFone 4 Max, nispeten eski bir model olmasına rağmen sahip olduğu 5.000 mAh bataryası ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte güncelleme alması beklenmeyen cihazın, Android 7 ile geliyor olmasını da bir dezavantaj olarak değerlendirebiliriz.

8. Vestel Venus V6:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,7 inç, 1440x720 piksel



İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450, Qualcomm(r) Adreno(tm) 506 GPU



Arka Kamera: 13+5 MP çift kamera



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB



Batarya: 3366 mAh



İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Ağırlık: 156 gram



Boyutlar: 151,9 x 74,2 x 8,1 mm

Ortalama fiyat: 999 TL

Vestel'in uygun fiyatlı modellerinden biri olan V6, sahip olduğu Snapdragon 450 yonga seti, hızlı şarj desteği ve USB Type-C desteği gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

7. Reeder P13 Blue:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,09 inç, 600x1280 piksel



İşlemci: 2,0 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm), PowerVR GE8320 GPU



Arka Kamera: 8+5 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 16 GB



Batarya: 4080 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 171 gram



Boyutlar: 156,8 x 74 x 9,8 mm

Ortalama fiyat: 999 TL

Bir diğer yerli marka olan Reeder'ın teknik özellikleriyle dikkat çeken cihazı P13 Blue, günümüz tasarım trendlerini uygun fiyata sunuyor. 4.080 mAh gibi yüksek bir batarya kapasitesine sahip cihazın ne kadar yazılım desteği sunacağı ise belirsiz.

6. UMIDIGI A3 Pro:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,7 inç, 720x1512 piksel



İşlemci: 1,5 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6739, PowerVR GE8100 GPU



Arka Kamera: 12+5 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB



Batarya: 3300 mAh



İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo



Ağırlık: 187 gram



Boyutlar: 147,2 x 70,2 x 8,5 mm

Ortalama fiyat: 949 TL

Ülkemize yeni giriş yapan Çinli marka UMIDIGI'nin uygun fiyatlı telefonu A3 Pro, sahip olduğu çentikli tasarımı ve çift arka kamerasıyla günümüz trendlerine göz kırpıyor. Cihazın özellikleri ise fiyatına göre gayet yeterli.

5. TP-Link Neffos X9:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,99 inç, 720x1440 piksel



İşlemci: 1,5 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Mediatek MT6750, Mali-T860 MP2 GPU



Arka Kamera: 13+5 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB



Batarya: 3060 mAh



İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo



Ağırlık: 168 gram



Boyutlar: 159,47 x 76,31 x 7,85 mm

Ortalama fiyat: 947 TL

Bugüne kadar modem gibi ağ ürünleriyle tanıdığımız TP-Link artık uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına da el atmış durumda. Benzer fiyatlara sahip UMIDIGI A3 Pro ve Reeder P13 Blue'ya alternatif olabilecek cihazın, teknik bakımdan bu cihazlardan çok da farkı yok.

4. General Mobile GM8:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,7 inç, 720x1440 piksel



İşlemci: 1,4 GHz'e kadar dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435, Qualcomm(r) Adreno(tm) 505 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 13 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB



Batarya: 3075 mAh



İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo (Android 9.0 Pie'a güncellendi)



Ağırlık: 152 gram



Boyutlar: 154,2 x 72,7 x 7,96 mm

Ortalama fiyat: 900 TL

Yerli üreticilerin 1000 TL segmentinde ciddi derecede söz sahibi olduğunu görüyoruz. General Mobile'ın 2018 model cihazı GM 8, şu an sahip olduğu 900 TL fiyatıyla hala alınabilir durumda. Android One projesine dahil bir cihaz olması nedeniyle de yazılımsal açıdan içiniz rahat olabilir.

3. Xiaomi Redmi 6A:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,45 inç, 720x1440 piksel



İşlemci: 2,0 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm), PowerVR GE8320 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 2 GB



Depolama: 16 GB



Batarya: 3000 mAh



İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo



Ağırlık: 145 gram



Boyutlar: 147,5 x 71,5 x 8,3 mm

Ortalama fiyat: 880 TL

Her bütçeye uygun telefonlarıyla gönülleri fetheden Çinli üretici Xiaomi'nin en uygun fiyatlı cihazlarından biri olan Redmi 6A, fiyatının karşılığını sunuyor. Bunun yanı sıra sahip olduğu geniş MIUI topluluğu sayesinde cihaz için her türlü yazılım desteği bulmanız mümkün.

2. General Mobile GM9 Go:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,5 inç, 720x1440 piksel



İşlemci: 1,5 GHz'e kadar dört çekirdekli Mediatek MT6739, PowerVR GE8100 GPU



Arka Kamera: 13 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 1 GB



Depolama: 16 GB



Batarya: 3500 mAh



İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo GO Edition



Ağırlık: 148 gram



Boyutlar: 150 x 70,5 x 8,59 mm

Ortalama fiyat: 800 TL

Teknik özellikler bakımından listedeki cihazların birçoğunun arkasında kalan GM 9 Go, buna rağmen Android GO işletim sistemiyle çalıştığı için akıcı bir deneyim sunmayı vadediyor. Cihazın aynı zamanda çift hatlı versiyonu da mevcut.

1. Xiaomi Redmi Go

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,0 inç, 720x1280 piksel



İşlemci: 1,4 GHz'e kadar dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, Adreno 308 GPU



Arka Kamera: 8 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 1 GB



Depolama: 8/16 GB



Batarya: 3000 mAh



İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo GO Edition



Ağırlık: 137 gram



Boyutlar: 140,4 x 70,1 x 8,35 mm

Ortalama fiyat: 700-750 TL

Listemizin en uygun fiyatlı cihazı Redmi Go da Android Go ile geliyor. GM 9 Go gibi oldukça düşük RAM ve depolama kapasitesine sahip cihaz, Google tarafından destekleniyor.