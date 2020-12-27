100 TORUNLU 103 YAŞINDAKİ HACI DEDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

İSTANBUL 'DA yaşayan 13 çocuk , 100 torun sahibi 103 yaşındaki Hacı Abdulkahar Baykal, önce koronavirüsü yendi, ardından kalça protezi ameliyatı oldu. Ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde koronavirüse yakalandığı tesadüfen öğrenilen, hiçbir belirtisi olmadan hastalığı atlatan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Baykal ise "Karnımda, belimde, hiçbir yerimde bir ağrım, şikayetim olmadı" dedi.

İstanbul'da yaşayan Hakkari Yüksekovalı Hacı Abdulkahar Baykal'ın koronavirüsü herhangi belirti göstermeden atlatması herkesi şaşırttı. Evde yürürken düşen Hacı Abdulkahar Baykal, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalça protezi ameliyatı yapılmasına karar verilen Baykal'a önce koronavirüs tetkikleri uygulandı. Çıkan sonuç karşısında doktorlar bile şaşkına döndü. Testi pozitif çıkan yaşlı adamın, tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı. Vücudu antikor üreten Hacı Dede, koronavirüs tedavisi sonrası ameliyata alındı. 1.5 saatlik protez ameliyatını da başarıyla atlatan yaşlı adam, "Ben çok iyiydim. Ayağa kalkmak istediğimde sadece bacağımda bir ağrı oluyor. Hastalık nedeniyle karnımda, belimde, hiçbir yerimde ağrım olmamıştı. Düşünce hastalığımı öğrendim. Bastonumla yürümek için kalktığımda düştüm" diye konuştu.

100'E YAKIN TORUNU VAR

100'e yakın torunu olan Hacı Baykal, "Torunu sorma, benim torunlar İstanbul'u doldurmuş durumda. O kadar torunum var ki hiç sorma" ifadelerini kullandı.

"DEDEMİN DURUMU ÇOK İYİ"Dedesinin sağlık durumunun iyi olduğuna dikkat çeken torunu Barış Baykal ise, "Koronavirüs olduğunu duyunca gerçekten çok şaşırdık. Çünkü 103 yaşında, buna rağmen hiçbir belirtisi olmadan tek başına atlatmış olması ilginçti. Doktorlarımız da bu duruma çok şaşırdılar. Risk var diye koronavirüs nedeniyle ameliyatı biraz geciktirdiler. Ama şu anda durumu çok iyi" dedi.

"VÜCUDUNUN ANTİKOR OLUŞTURDUĞUNU BELİRLEDİK"Ameliyatı gerçekleştiren Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan ise şunları söyledi: "Hasta "evde düşmeö sonucu "kalça kırığıö şikayetiyle getirildi. Tetkiklerde kalçada parçalı bir kırık tespit edip ameliyata karar verdik. Aslında bu yaşta bu tip bir kalça kırığı başlı başına büyük bir sorun. Ameliyat öncesi her hastaya kovid-19 ile ilgili rutin tetkiklerimiz yapılıyor. Herhangi bir bulgu olmamasına rağmen amcamıza da PCR testi yapmaya karar verdik. Sonuç pozitif çıktı ve çekilen tomografide de kovid-19 bulgularına rastladık. Hastalığı atlatmak üzere olduğunu, vücudunun antikor oluşturduğunu belirledik. Hastalığı atlattıktan sonra ameliyata bir engel olmadığını belirleyip operasyonu gerçekleştirmeye karar verdik."

"YÜRÜMEYE BİLE BAŞLADI, KEYFİ YERİNDE"

Tomografide koronavirüsün ciğerlere tutulumunun net bir şekilde belli olduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Doğan, "Koronavirüs başladığından bu yana o kadar şaşırdığımız olay gerçekleşti ki bu durumda aslında onlardan birisi. Hasta bir nevi evde kendi kendine, hiçbir belirti vermeden koronavirüsü atlattı. Hacı Amca herhangi bir tedavi almadan kendi başına sağlığına kavuştu. Ardından gerçekleştirdiğimiz başarılı bir ameliyat ile kalçaya protez koyduk. Yürümeye bile başladı, keyfi yerinde. İnşallah yürüyerek evine de göndereceğiz. Gencecik insanlar yoğun bakıma girerken 103 yaşındaki bir kişinin evde atlatması şaşırtıcı. Şu an ameliyat olalı 48 saat olmadı ama rahatlıkla yürüyebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı