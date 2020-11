"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, salgın nedeniyle 100 müzisyenin intihar ettiğini söylemiş, bu iddiası Müzik ve Sahne Sanatçılar Sendikası Onursal Başkanı tarafından yalanlanmıştı. Haberler.com'un ulaştığı Taşçıer, açıklamasında şova ihtiyacı olmadığını ve sendikanın onursal başkanının kendi sektöründen bihaber olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gamze Taşcıer, koronavirüs salgınından dolayı getirilen kısıtlamalardan sonra 100 müzisyenin intihar ettiğini iddia etmiş; Müzik ve Sahne Sanatçılar Sendikası Onursal Başkanı Mehmet Çırıka ise bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek Taşcıer'den açıklama beklediklerini söylemişti.

"AÇIKLAMAYLA MÜZİK SANATÇILARINA VERİLEN ZARARIN BOYUTU ARTMAKTA"

Çırıka'nın basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Müzik emekçilerinin sorunlarına sahip çıkmak destek olmaktan ziyade, dikkati çekmek, gündeme gelmek, kamuoyunda sansasyon ve infial yaratmak amacına yönelik olduğu düşünülen bu açıklamasıyla sayın Gamze Taşçıer' in amacına ulaşarak yazılı ve görsel basında önemli ölçüde yer almayı başardığı açıktır. Nitekim, yapılan bu açıklama doğrultusunda, intihar eden müzisyen konusu o tarihten bu yana zaman zaman yazılı ve görsel basınımız aracılığıyla kamuoyuna taşınmakta ve bu açıklamayla müzik sanatçılarına verilen maddi/manevi zararın boyutlarını giderek artmaktadır. Sayın Gamze Taşçıer'in bizce gerçeğe aykırı olduğu açık olan bu açıklaması, kendisini bir süre gündeme getirmiş olabilir. Ancak bu açıklamasının, gündeme getirilen müzik emekçilerine ve onların örgütlü sendikal mücadelelerine telafisi güç zararlar verdiğini ve sendika yöneticilerini de kamuoyu önünde zor durumda bıraktığını kendisine hatırlatmak isterim.

"BELGELERLE KAMUOYUNA YENİDEN AÇIKLAMA YAPMALI"

Bu nedenle, sayın Taşçıer'i bir an önce intihar ettiğini öne sürdüğü 100 müzisyen kardeşimizden bir kaçıyla ilgili bilgileri ve bu bunun kanıtlarını kamuoyu önünde açıklaması adeta zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde partisinin Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sanatçılar arasında duyulan güvensizliğin kendisi için de oluşacağının bilinmesini isterim. Diğer yandan, müzik emekçilerinin bu tür zorluklar karşısında hemen intihar edebilen zayıf kişilikler olmadığını, onların çok büyük bir çoğunluğunun zaten en zor işkollarından birinde her türlü zorluklar altında çalışmalarını sürdürerek evlerine ekmek götürmeye çalışan onurlu ve namuslu insanlar olduğunu ve bundan böyle de onurlu yaşam mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini sayın Gamze Taşçıer'in yanı sıra halkımız tarafından da bilinmesini isterim. İntihar eden müzisyenler konusunun gündemden düşmemesi ve çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından zaman zaman gündeme getirilmesi sonucu, artık konu hakkında suskun kalmak mümkün olmadığından, gerçeğin ortaya çıkması ve kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Açıklanan bu nedenlerle; müzisyen camiası olarak, sayın Gamze Taşçıer'i "intihar eden 100 müzisyen" konusundaki beyanlarını doğrulayacak somut kanıtlarını bir an önce kamuoyuna açıklamaya çağırdığımızı belirtir, aksi halde şahsının kamuoyu önünde yalancı durumuna düşeceğini önemle hatırlatırım"

TAŞÇIER, ONURSAL BAŞKANA SERT ÇIKTI

Haberler.com'un ulaştığı Gamze Taşçıer'e "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz intihar eden müzisyenler ve sorunları ile ilgili açıklamanıza istinaden MÜZİK-SEN Onursal Başkanı Mehmet Çırıka sizin dikkat çekmek istediğinizi söyledi. Konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek ve açıklamanızda bahsettiğiniz rakamları hangi verilere dayanarak ifade ettiğinizi sormak istiyoruz" dedik.

Taşçıer'in açıklaması ise şu şekilde:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, bu benim oturup da "şu kadar müzisyen ölmüş" diye hayal ürünü olarak ürettiğim bir şey değil! MÜZİK-SEN'i ziyaret ettiğimizde, MÜZİK-SEN'in mevcut başkanı ve yönetim kurulundaki kişilerin ifadeleri üzerine yaptığım bir açıklama. Yani 'dikkat çekmek' için değil! Aslında biz, göz ardı edilen bir meslek kuruluşunun yaşadığı sorunları, görünmeyen boyutunu ortaya çıkardık.

"KAYIT DIŞI ÇOK FAZLA MÜZİSYEN VAR"

Bir meslek kuruluşunun görünmeyen tarafını ifade ettik. Niye? Şöyle; şu anda müzisyenlik diye bir meslek tanımı doğrudan yok. Bir öğretmen maaşı yetmediği için akşamları sahne sanatçılığı yapabiliyor ya da farklı bir meslek kuruluşunda olan bir kişi sahnede sanat icra edebiliyor ya da maalesef kayıt dışı çok fazla müzisyen var. Yani bu kişiler günübirlik sahne alıyorlar. Dolayısıyla resmiyete dökmek mümkün değil. Ama MÜZİK-SEN'in de bize etraflarından ''ya işte bizim Ahmet akşam şurada sahne alıyordu, intihar etmiş geçinemedikleri için" diye ifade ettikleri bir rakam bu!

"SENDİKANIN ONURSAL BAŞKANI KENDİ SEKTÖRÜNDEN BİHABER"

Dolayısıyla ben bunu üzüntüyle karşıladım. Demek ki bir sendikanın onursal başkanı kendi sektöründen bihaber! Müzisyenler çok ciddi sorun yaşıyor. Zaten geçtiğimiz günlerde de müzisyenlerin yaşadıkları bu sorunu Kültür Bakanı da kabul etti. Ve bu iş artık intihar boyutuna vardıysa, bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini biz ifade ettik. Geldiğimiz noktada da bu farkındalığı yarattığımı düşünüyorum. Bizim için önemli olan bu.

"BÖYLE BİR FARKINDALIĞA İHTİYAÇ VARDI"

Bu konuda benim reklam vs. ihtiyacım yok. Ben zaten yaptığım işlerle her zaman haber olabilirim ama müzisyenlerin böyle bir farkındalık yaratılmaya ihtiyacı vardı. Hem bunu sağladım hem de doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu anlamda MÜZİK-SEN'in mevcut yönetimi de son derece özverili, meslektaşlarının arkasında duran bir yönetim sergiliyorlar. Umarım en kısa sürede müzisyenlerin sorunlarını da çözme noktasında bu farkındalığı hep birlikte sağlarız ve katkımız olur. Süreci de takip edeceğiz.

"ŞOVA İHTİYACIM YOK"

Aralık ayında 15 bin müzisyene yardım edileceğine dair bir açıklama yapıldı. Hem bu ifadenin hem de müzisyenlerin yaşadığı sorunların çözümlerinin takipçisi olacağız. Ben bir milletvekiliyim ve vatandaşın sorunlarını dile getirmek benim görevim. Bunu yaparken bir şova ya da kendimi öne çıkartmak gibi bir şeye ihtiyacım yok. Zaten göz önünde olan bir pozisyondayım. Ama buradaki benim amacım, bu sektörün yaşadığı sorunları görmezden gelenleri gördürmek ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini sağlamak. Onursal başkanının kendi meslek kuruluşundaki bir şeyden haberi yoksa da, demek ki daha duyarsız yaklaşıyor kendi camiasının sorunlarına! Sendika başkanını arayıp sorsaydı bana bu şekilde açıklama göndereceğine, durumu sendika başkanına sorsaydı, gerçekliğini öğrenseydi çok daha sağlıklı bir yöntem olmuş olurdu"