10 yıl önce tarihte bugün 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"ERDOĞAN İLE BAHÇELİ AKRABA" İDDİASI

Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, aşiret ve aileler arası evlilik dolayısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin akraba olduklarını iddia etti.

TEKSTİL İŞÇİLERİ KENDİLERİNİ FABRİKAYA KAPATTI

Bartın'da bir tekstil fabrikasında çalışan 450 işçiden 350'si, işten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptı. Fabrika işçileri sendikal hakları verilinceye kadar fabrikayı terk etmeyeceklerini açıkladı.

HAKKARİ'DE KUZU KIRKMA ŞENLİĞİ

Hakkari'de Her yıl yüzlerce kişin katıldığı kuzu kırkma şenliği bu yıl da şenlikli geçti. Efekt//

Şenliğin Ramazan ayına denk gelmesiyle nedeniyle katılımın önceki yıllara göre düşük olduğu görüldü.

SUDAN'DA İFTAR SONRASI TÜTSÜLÜ KAHVE KEYFİ

Sudan'da iftar sonrası tütsü kokusu ile pişen ve özellikle mideyi rahatlattığı belirtilen geleneksel kahve, Sudanlılar iftar sonrası geleneklerinden.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilen halk, tütsülü kahve keyfi yapmak için kafelere akın ediyor.

TAYLAND'DA HAVAİ FİŞEK YARIŞMASI Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneydoğusundaki Pattaya şehrinde, havai fişek yarışması düzenlendi. 11 ülkenin katıldığı yarışma, ses ve efektleriyle görsel bir şölene dönüşerek izleyenleri mest etti.

(İHA)

Kaynak: İHA