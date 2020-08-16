10 yıl önce tarihte bugün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yıl önce tarihte bugün

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

16.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:36

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"ERDOĞAN İLE BAHÇELİ AKRABA" İDDİASI

Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, aşiret ve aileler arası evlilik dolayısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin akraba olduklarını iddia etti.

TEKSTİL İŞÇİLERİ KENDİLERİNİ FABRİKAYA KAPATTI

Bartın'da bir tekstil fabrikasında çalışan 450 işçiden 350'si, işten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptı. Fabrika işçileri sendikal hakları verilinceye kadar fabrikayı terk etmeyeceklerini açıkladı.

HAKKARİ'DE KUZU KIRKMA ŞENLİĞİ

Hakkari'de Her yıl yüzlerce kişin katıldığı kuzu kırkma şenliği bu yıl da şenlikli geçti. Efekt//

Şenliğin Ramazan ayına denk gelmesiyle nedeniyle katılımın önceki yıllara göre düşük olduğu görüldü.

SUDAN'DA İFTAR SONRASI TÜTSÜLÜ KAHVE KEYFİ

Sudan'da iftar sonrası tütsü kokusu ile pişen ve özellikle mideyi rahatlattığı belirtilen geleneksel kahve, Sudanlılar iftar sonrası geleneklerinden.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilen halk, tütsülü kahve keyfi yapmak için kafelere akın ediyor.

TAYLAND'DA HAVAİ FİŞEK YARIŞMASI Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneydoğusundaki Pattaya şehrinde, havai fişek yarışması düzenlendi. 11 ülkenin katıldığı yarışma, ses ve efektleriyle görsel bir şölene dönüşerek izleyenleri mest etti.

(İHA)

10 yıl önce tarihte bugün

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine sert tepki: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine sert tepki: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Şanlıurfa
Şu an buradasınız: 10 yıl önce tarihte bugün - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 09:36:55. #1.14#
title