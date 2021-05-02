10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
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10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti

10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki kuzenini oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurdu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki kuzenini oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı aile apartmanında oturan 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan amcasının evine gitti. Osman Emir Bayhan ile aynı yaştaki kuzeni Y.B. oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Y.B., evde bulunan tüfeği alarak oynamaya başladı. Ateş alan silahtan çıkan kurşun 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan'a isabet etti. Silah sesini duyan aileleri eve gelince Osman Emir Bayhan'ı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

"Osman nerede, neden söylemiyorsunuz"

Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayın yaşandığı evin önünde bir kadın, "Osman nerede, neden söylemiyorsunuz" diyerek fenalaştı. Kadını yanında bulunan yakınları sakinleştirdi.

Öte yandan, hayatını kaybeden küçük Osman'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda annesi tarafından çekilen örüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Osman Emir Bayhan, 23 Nisan'ı okuduğu şiirle kutlayarak, "Evde kal Türkiye" mesajı veriyor. - KOCAELİ

10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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