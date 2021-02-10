10 Şubat Çarşamba İSKİ sular ne zaman gelecek? Hangi bölgede kaç saat sular kesilecek? İSKİ İstanbul su kesintisi bölgeleri!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar, Ataşehir, Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintis

İstanbul'da bazı noktalardaki su kesintisinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek, sular saat kaçta gelecek, kaç saat su kesintisi olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki sular ne zaman gelecek? Kaç saat su kesintisi yaşanacak?

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 İSKİ SU KESİNTİSİ BÖLGELERİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Adalar

Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 15:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 12:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Başakşehir Altınşehir Mahallesinde 1000Mm Lik Çelik İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 10.02.2021 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 15:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 15:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Başakşehir Altınşehir Mahallesinde 1000Mm Lik Çelik İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 10.02.2021 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 13:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah,Erenköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 14:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Zekeriyaköy Mah,Garipçe Mah,Maden Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 10.02.2021 14:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.