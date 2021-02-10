10 Şubat Çarşamba İSKİ sular ne zaman gelecek? Hangi bölgede kaç saat sular kesilecek? İSKİ İstanbul su kesintisi bölgeleri!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar, Ataşehir, Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat Çarşamba İstanbul su kesintis
İstanbul'da bazı noktalardaki su kesintisinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek, sular saat kaçta gelecek, kaç saat su kesintisi olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki sular ne zaman gelecek? Kaç saat su kesintisi yaşanacak?
10 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 İSKİ SU KESİNTİSİ BÖLGELERİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 15:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehir Altınşehir Mahallesinde 1000Mm Lik Çelik İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.02.2021 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 15:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 15:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehir Altınşehir Mahallesinde 1000Mm Lik Çelik İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.02.2021 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah,Erenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2021 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Zekeriyaköy Mah,Garipçe Mah,Maden Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 10.02.2021 14:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.