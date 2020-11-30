Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?

Denizli'de yeni aldığı eve tadilat yapan vatandaş çatı katından zemine boru hattı çekti. Vatandaşın çektiği gider borusunun yan taraftaki bahçe tellerine değmesi nedeniyle iki komşu birbirine girdi. Kavga anını görüntüleyen başka bir şahıs ise boruyu istemeyen komşuya "Sizin komşuluğunuz bu mu?" diyerek sitem etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mahallesinde, Yusuf B., isimli vatandaş, yeni aldığı evde tadilat yaptı. Kış mevsimin gelmesiyle çatıda biriken yağmur sularının tahliyesi için çatı katıdan zemine boru hattı çekti. Borular, evin hemen yanında bulunan komşunun bahçe tellerine değmesi iki komşuyu birbirine düşürdü.

BORULARIN SÖKÜLMESİNİ İSTEDİ

Bahçe sahibi boruların bahçe korkuluk tellerine değmesini istemediklerini belirterek sökmesini istedi. Yusuf B., ise boruların kendisine ait kısımdan geçtiğini gerekçe göstererek sökmeyeceğini dile getirdi. Komşu aile ise ısrarlı bir şekilde herhangi bir zararı olmayan boruların sökülmesini istedi.

"EVİ ALDIĞIMA PİŞMAN OLDUM"

Bir boru yüzünden evi aldığına pişman olduğuna dile getiren Yusuf B., "Her zaman ev alma komşu al derlerdi. Ben bu evi alınca bunu anladım. Herhangi bir zarar söz konusu değil sadece boru ve teller yan yana duruyor. Komşuluk bu mudur? Evi aldığıma pişman oldum" dedi.

"SİZİN KOMŞULUĞUNUZ BU MU?"

Yaşanan kavgayı kameraya alan bir vatandaş ise bahçe sahibi komşuya "Tek derdiniz bu mu? Sizin komşuluğunuz bu mu?" şeklinde sitem ederken, söz konusu komşu vatandaşa "Evet bu, niye çekiyorsun sen?" diye tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT