10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kaç gün tatil?

10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü 2020? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, ulusal yas günü kabul edilir. Peki, 10 Kasım 2020 tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü de içerisine alan hafta Atatürk Haftası olarak kabul görür. Bugün, Atatürk'ün ilke ve devrimleri anlatılır, onun adına şiirler okunur, onu anlatan filmler ve belgeseller oynatılır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. İşte, detaylar...

10 KASIM TATİL Mİ?

Türkkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında 10 Kasım gini saat 09.05'de hayatını kaybetti. O günden bu yana her 10 Kasım ulusal yas günüdür. Bu nedenle 10 Kasım'lar resmi tatil olarak kabul görmez. 2020 yılında da 10 Kasım resmi tatil değildir.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ulusal yas günü olan 10 Kasım'da bayraklar yarıya indirilir ve Atatürk anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunur. 2020 yılında ise 10 Kasım, salı gününe denk geliyor. Diğer yandan bu yıl Atatürk, vefatının 82. yılında saygıyla anılacak.

2020 RESMİ TATİLLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

19 Temmuz Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı