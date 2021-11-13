10 bin dolar değerinde Gucci temalı oyun konsolu satışa sunulacak
Microsoft'un oyun konsolu Xbox, Gucci ile olan iş birliği içerisinde yeni nesil konsol olan Xbox Series X'e özel Gucci kaplamalı bir konsol hazırladı.
Microsoft ve lüks moda markası Gucci, önümüzdeki hafta sınırlı miktarlarda piyasaya sürülecek bir Gucci temalı Xbox Series X üzerinde bir ekip kurdu.
Xbox ve Gucci'nin ilk iş birliği ile yeniden tasarlanan Xbox, Gucci kaplamalı Xbox Series X konsolu, taşıma çantası, iki adet oyun kumandasını ve Xbox Game Pass Ultimate üyeliği içermektedir. Gucci temalı Xbox Series X, 17 Kasım'da sınırlı sayıda üretilerek piyasaya sürülecek, fiyatı ise Gucci'nin web sitesine göre 10.000 dolar olacak.
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Sınırlı sayıda olarak sadece 100 adet üretilen Xbox'ın her bileşeni, Gucci markasını yansıtır. Xbox Series X'in kendisi, evin ikonik Rhombi tasarımı ile lazerle işlenmiştir ve Gucci'nin bunun çifte anlamı olduğunu açıklamaktadır: "GG deseni bir kelime oyunu haline gelir ve sadece Guccio Gucci'nin baş harflerini değil, aynı zamanda rekabetçi oyunlarda sıkça kullanılan 'İyi Oyun' ifadesini de temsil eder."
Gucci Xbox, moda markasının oyundaki en son çalışmasıdır, ayrıca Gucci, VR Chat'te oyun içi spor ayakkabı, Roblox için bir Gucci temalı bahçe ve 100 Thieves Espor kulübü ile ortaklığı bulunmaktadır.
Moda markalarının oyunlarla olan iş birliklerinde Gucci bir ilk değil. Daha önce Louis Vuitton, 2019 yılında League of Legends için kostümler tasarlarken, Balenciaga'da bu yıl Fortnite'da birçok kostüm tasarladı.
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