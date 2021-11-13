10 bin dolar değerinde Gucci temalı oyun konsolu satışa sunulacak

Microsoft ve lüks moda markası Gucci, önümüzdeki hafta sınırlı miktarlarda piyasaya sürülecek bir Gucci temalı Xbox Series X üzerinde bir ekip kurdu.

10 BİN DOLAR DEĞERİNDE XBOX

Xbox ve Gucci'nin ilk iş birliği ile yeniden tasarlanan Xbox, Gucci kaplamalı Xbox Series X konsolu, taşıma çantası, iki adet oyun kumandasını ve Xbox Game Pass Ultimate üyeliği içermektedir. Gucci temalı Xbox Series X, 17 Kasım'da sınırlı sayıda üretilerek piyasaya sürülecek, fiyatı ise Gucci'nin web sitesine göre 10.000 dolar olacak.

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SADECE 100 ADET ÜRETİLECEK

Sınırlı sayıda olarak sadece 100 adet üretilen Xbox'ın her bileşeni, Gucci markasını yansıtır. Xbox Series X'in kendisi, evin ikonik Rhombi tasarımı ile lazerle işlenmiştir ve Gucci'nin bunun çifte anlamı olduğunu açıklamaktadır: "GG deseni bir kelime oyunu haline gelir ve sadece Guccio Gucci'nin baş harflerini değil, aynı zamanda rekabetçi oyunlarda sıkça kullanılan 'İyi Oyun' ifadesini de temsil eder."

MODA MARKALARI DAHA ÖNCE DE OYUN DÜNYASINDA BİRÇOK ORTAKLIKTA BULUNDU

Gucci Xbox, moda markasının oyundaki en son çalışmasıdır, ayrıca Gucci, VR Chat'te oyun içi spor ayakkabı, Roblox için bir Gucci temalı bahçe ve 100 Thieves Espor kulübü ile ortaklığı bulunmaktadır.

Moda markalarının oyunlarla olan iş birliklerinde Gucci bir ilk değil. Daha önce Louis Vuitton, 2019 yılında League of Legends için kostümler tasarlarken, Balenciaga'da bu yıl Fortnite'da birçok kostüm tasarladı.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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