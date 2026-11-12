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İstanbul Başsavcılığı, örgüt elebaşı Demir'in iadesi için talepname düzenledi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Azerbaycan'da tutuklanan Barış Boyun Suç Örgütü elebaşı Mehmet Recep Demir'in iadesi için Azerbaycan adli makamlarına talepname düzenledi. Hakkında 48 yakalama emri bulunan Demir, bu ülkede 'kanunsuz sınır geçme' suçundan tutuklanmıştı.

Azerbaycan'da tutuklanan "Barış Boyun Suç Örgütü" elebaşı Mehmet Recep Demir'in Türkiye'ye iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca talepname düzenlendi.

Başsavcılıkça yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün elebaşlarından olduğu belirlenen, hakkında halihazırda 48 yakalama emri bulunan Demir, Azerbaycan'da yakalandı.

Demir, bu ülkedeki ceza kanununda yer alan "kanunsuz sınır geçme" suçundan tutuklandı.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Azerbaycan adli makamlarına Demir'in iade edilmesi için talepname düzenledi.

Kaynak: AA
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