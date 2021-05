10.000 Ships ne zaman çıkacak? 10.000 Ships konusu nedir? 10.000 Ships oyuncuları

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) devam serisi; House of the Dragon sonrası 10.000 Ships ile devam edecek. Dizinin senaryosu Amanda Segel'a emanet edildi. Peki, 10.000 Ships ne zaman çıkacak? 10.000 Ships konusu nedir? 10.000 Ships oyuncuları

Game of Thrones (Taht Oyunları) iki yıl önce sona erdi ancak devam serisini uzun süre devam edecek. Game of Thrones'tan 300 yıl öncesini, Targaryen Hanedanı'nın hikayesini anlatacak olan devam dizisi House of the Dragon'dan sonra yayınlanacak proje de netleşmeye başladı.

10.000 SHİPS NE ZAMAN ÇIKACAK?

HBO Max'ın yeni Game of Thrones projelerinden birisi olan 10.000 Ships'in senaristi belli oldu. Deadline'da yer alan habere göre; daha önce Helstrom ve Person of Interest gibi dizilerde yapımcılık üstlenen Amanda Segel, 10.000 Ships projesinin başına getirilen isim oldu. Segel şimdiden dizinin senaryosunu hazırlamaya başlamış durumda.

George R.R. Martin'in aynı adlı kitabından uyarlanacak olan 10.000 Ships dizisi, savaşçı kraliçe Prenses Nymeria'ya odaklanacak. Game of Thrones dizisinden yaklaşık 1000 yıl öncesinde geçen kitapta, savaşta Valyria'ya yenilen Rhoynar halkının Essos'tan Dorne'a olan yolculuğunu okuyoruz. Arya Stark'ın kurtuna verdiği Nymeria ismi Prenses Nymeria'dan geliyordu.

HBO Max'ın şu anda resmi olarak duyurulmayan dört Game of Thrones projesi bulunuyor. 10.000 Ships ile birlikte 9 Voyages (Sea Snake), Tales of Dunk & Egg ve Flea Bottom isimli çalışmalar var. Flea Bottom haricindeki üç dizide senaryo çalışmaları başlamış durumda. HBO Max bu taraftaki gelişmelerden memnun kalırsa önümüzdeki süreçte dizileri resmen açıklayabilir.

Diğer taraftan HBO Max'ın ilk Game of Thrones spin-off dizisi House of the Dragon'da ise yapım süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda diziden ilk resmi görseller yayınlamıştı. Game of Thrones'tan 300 yıl öncesinde geçen House of the Dragon dizisi 2022'de HBO Max'ta seyircilerle buluşacak.

10.000 Ships dışında Game of Thrones'un devam serisi hakkına bilinenler...

House of the Dragon

Dizi, Game of Thrones'un başarısının izini süren ilk yapım olacak, bu baharda sete girdi ve şu anda 2022 için yayın tarihi konusunda karar verilmiş durumda. Ekim 2019'da HBO'dan 10 bölümlük sipariş alan dizi, George R.R. Martin'in Fire & Blood adlı kitabına dayanıyor ve Game of Thrones olaylarından 300 yıl öncesinde geçiyor. Hane, Westeros'u yönetirken, Daenerys Targaryen'in ataları dizinin ön ve ortasına yerleştirilecek ve bu da Rhaenyra Targaryen ile Ejderhaların Dansı olarak da bilinen II. Aegon arasındaki veraset savaşına yol açacak.

Tales of Dunk and Egg



Sör Duncan the Tall'ın (Dunk) maceralarını takip eden Martin tarafından yayınlanan bir dizi roman olan A Knight of the Seven Kingdoms'a dayanacak ve genç bir Aegon V Targaryen (Egg) göreceğiz. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin başlamasından 90 yıl önce geçen bu dolambaçlı köken öyküsü, Aegon'un Yedi Krallığın Efendisi olarak taç giymesinden ve eski arkadaşı Dunk'ın Kral Muhafızları'nın Lord Komutanı olarak seçilmesinden önce geliyor.

Flea Bottom

Bu proje, izleyicilere King's Landing'in en fakir semtinde ikamet eden sıradan vatandaşların yaşamlarına cesur bir bakış sunacak. Hayranlar, Flea Botton'u birkaç karakterin hikayesinden daha önce öğrendi. Dar Deniz'e yelken açmadan önce, Lord Davos Seaworth (Liam Cunningham) Flea Bottom'da doğdu ve gecekondudan kaçmak için bir denizci oldu. Sör Duncan the Tall, 16 yaşında Arlan of Pennytree tarafından şövalye olana kadar Flea Bottom'da yaşadı.

Animasyon

Game of Thrones evreni için bir de animasyon serisi için çalışmalarının başladığı iddia edildi.

ERKEN GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Dizi, şu an HBO Max'te erken geliştirme aşamalarında. Potansiyel dizinin odak noktasının ne olacağına dair hiçbir ayrıntı yok ve şu anda projeye bağlı bir yazar veya ekip üyesi yok. HBO Max şimdilik yorum yapmayı reddetti.