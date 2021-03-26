1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor

Koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla vaka tespit edildi. Her gün binlerce insanın hayatını kaybettiği ülkede tabut üreten atölyeler ihtiyaca yetişmekte zorlanırken, hastane önlerinde toplanan kalabalıklar her gün protesto gösterileri düzenliyor. Vaka ve ölü sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra gelen Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro ise salgınla mücadele yöntemleriyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı. Brezliya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 777 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 100 bin 158 vaka tespit edildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Ülkedeki ölü sayısı 303 bin 462'ye, vaka sayısı 12 milyon 320 bin 169'a, iyileşenlerin de 10 milyon 772 bin 549'a yükseldi. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

HASTANELERDE TIBBİ EKİPMAN YETERSİZLİĞİ BAŞ GÖSTERDİ

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor. Ülkenin 26 eyaleti ve federal bölgesinden 18'inde, yoğun bakım ünitelerinde en az yüzde 90 doluluk olduğu açıklanmış, ülkedeki bazı hastanelerde tıbbi ekipman yetersizliği baş göstermişti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 2 bin 777 kişinin hayatını kaybettiği ülkede son haftalarda Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı binlerin altına hiç düşmedi. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda ölümle birlikte cenaze hizmetlerinde yoğunluk yaşanırken Rio de Janeiro kentindeki atölyelerde tabut üretimi de arttı.

HASTANE ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Ülkede yaşanan can kayıpları sebebiyle üreticiler tabut yetiştirmekte zorlanırken nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesinde, Rio de Janeiro kentinde bulunan Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önünde toplanan vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi.

Brezilya'nın 26 eyaleti ve federal bölgesinden 18'i, yoğun bakım ünitelerinde en az yüzde 90 doluluk olduğunu bildirdi. Mato Grosso eyaletinin Vila Bela kentindeki Evangelico Hastanesi'nin Müdürü Dr. Maria Auxiliadora Rosa, sosyal medyada yayımlanan bir videoda hastalar için tıbbi ekipman yetersizliğini anlatarak "Yardıma ihtiyacımız var." dedi.

DEVLET BAŞKANI BOLSONARO'NUN KOVİD-19'LA MÜCADELE YÖNTEMLERİ TARTIŞILIYOR

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerdeki artış nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla mücadele yöntemleri eleştiriliyor. Farklı kesimlerden birçok kişi, vaka ve ölü sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra gelen Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro'nun hem önlemleri almakta geciktiğini hem de somut bir eylem planının olmadığını belirtiyor.

Kişisel özgürlüğün ihlali olarak nitelendirdiği kısıtlamaları reddetmeye devam eden Bolsonaro, 22 Mart'ta Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Eğer aksini yapmaya ikna olursam yaparım ama henüz ikna olmadım. Başkan'a karşı değil, virüse karşı savaşmalıyız." ifadesini kullandı.

AŞILAR 2021'İN İKİNCİ YARISINDA ÜLKEYE ULAŞACAK

Yakın zamana kadar bazı aşı üreticilerinin tekliflerini reddeden Bolsonaro, "2021'i aşılama yılı yapacağız." dedi. Sağlık Bakanlığının güvence altına aldığı aşıların çoğunun ancak 2021'in ikinci yarısında Brezilya'ya ulaşması bekleniyor. Bu da farklı kesimlerden kişilerin tepkisine neden oluyor.

Bolsonaro, dün Kovid-19'a karşı çabaları koordine etmek için federal hükümetin tüm birimlerinden yetkililerle ilk toplantıyı düzenledi. Bir kez daha, Kovid-19 tedavisinde etkili olmayan sıtma ilaçlarını savunan Bolsonaro, salgınla başa çıkmak için herhangi bir politika önermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı